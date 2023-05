Mazzocco Drvar: Hrvatska bi mogla postati polupustinja

Podijeli :

Nakon prošlogodišnje sušne godine mnoge je iznenadilo kišovito proljeće. Konkretnoj stabilizaciji vremena ne nazire se kraj, barem ne do kraja svibnja.

Situaciju je u emisiji Klimatska budućnost urednice i voditeljice Tee Blažević komentirala Dunja Mazzocco Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, a komentirala je i što Hrvatsku čeka u budućnosti kad su u pitanju klimatske promjene.

“Idemo sve brže ka tome da Hrvatske postane semiaridno polupustinjsko područje jer je na Mediteranu koji osjeća klimatske promjene puno jače nego nekakav svjetski prosjek. Kod nas je već sad veliki problem suša. Mi imamo u našim štetama od klimatskih i vremenskih ekstrema 30% otpada na suše, što pokazuje da je to vremenske nepogoda s kojom već sad imamo najviše problema. Ali, odmah iza suše dolazi i poplava. To je ono što je ključno za klimatske promjene, to su ti snažni ekstremi, imali smo priliku vidjeti poplave i vidimo da ćemo s tim imati sve više i više problema. Nakon jedne godine koja je izrazito sušna kao prošla godina 2022., nije čudno da će uslijediti jedna ovakva koja je izrazito kišna.”

Mazzocco Drvar komentirala je i hrvatske klimatske ambicije:

Trenutno se radi najviše na donošenju novog europskog zakonodavstva, potvrdila je Mazzocco Drvar.

“Uskoro smo gotovi s tim, sad se donose jedna po jedna uredba, i onda će sljedeći korak biti uvođenje tih novih propisa novog europskog paketa klimatskog Fit for 55 u naše zakonodavstvo, a to će onda značiti da se moraju ne samo zakoni i uredbe donositi, nego da treba postaviti i nekakve provedbene mehanizme i pred nama je veliki put da ostvarimo ono što smo si zadali europskim zelenim planom da pretvorimo u pravu akciju odnosno da to zakonski propišemo.”

