Turbulencija u avionima bit će sve više, a izbjegavanje je skupo

Podijeli :

Sebastian Grochowicz on Unsplash / ilustracija

Svake godine piloti izvještavaju o prosječno 5500 susreta s teškim ili većim turbulencijama. A taj se broj posljednjih godina povećao zahvaljujući klimatskim promjenama.

Nekoliko drugih događaja dogodilo se samo u 2023. Pilot je morao prekinuti slijetanje zbog jakih turbulencija na jednom letu Southwesta, dok je ekstremna turbulencija ozlijedila 25 ljudi na letu Hawaiian Airlinesa. Na letu Lufthanse ozlijeđeno je nekoliko ljudi u avionu, piše Science Alert.

I premda je smrt zbog turbulencija vrlo rijetka, putnik poslovnog mlažnjaka preminuo je tijekom jake turbulencije 4. ožujka.

Stručnjaci vjeruju da bi se ozbiljne turbulencije mogle povećati u godinama koje dolaze kako se obrasci lošeg vremena nastavljaju diljem svijeta.

Zašto se turbulencije pogoršavaju?

Turbulencija je svaka nepravilna i neočekivana promjena u kretanju zraka koja utječe na visinu i kretanje zrakoplova.

Može varirati od blagog trzaja ili udarca do jakog proklizavanja i kotrljanja koje uzrokuje mučninu ili ozljede, poput udaranja glavom o sjedalo.

Zašto avioni lete baš na 11 tisuća metara? Postoji vrlo zanimljivo objašnjenje Stručnjak otkrio najsigurnije mjesto u avionu

Primarni uzroci turbulencije za komercijalne mlažnjake i zrakoplove uključuju oluje, atmosferski tlak i mlazne struje.

Općenito, piloti koriste svoj vid, radar i izvješća iz drugih zrakoplova kako bi otkrili oluje i druge znakove nadolazećih turbulencija prije nego što se zrakoplov počne tresti. To im daje vremena da upale znak “vežite pojaseve” i upute putnicima da zauzmu svoja mjesta.

Ali piloti se također moraju boriti s turbulencijama u čistom zraku, a to su turbulencije koje nemaju vidljiv uzrok.

Turbulencije u čistom zraku mogu prouzročiti drhtanje i trešnje zrakoplova prije nego što pilot uspije izdati upozorenje, što ga čini posebno opasnim – a upravo je ta vrsta turbulencije ta koja se povećava zbog klimatskih promjena.

Veza između klimatskih promjena i turbulencije u čistom zraku

Glavni krivac turbulencije u čistom zraku je smicanje vjetra, što je nagla promjena brzine i smjera vjetra, osobito unutar mlaznih struja.

Ukratko, jako smicanje vjetra uzrokuje nestabilnu mlaznu struju i brži vjetar koji igraju glavnu ulogu u turbulencijama u čistom zraku, a promjene globalnih temperatura već su povećale smicanje vjetra za 15 posto od 1979. godine.

Osim toga, turbulencije u čistom zraku imaju tendenciju razvoja oko mlaznih struja viših razina, gdje avioni obično lete. Ove brze trake vjetra jačaju s globalnim zagrijavanjem.

Veliki porast broja putnika na aerodromima u Hrvatskoj, najviše ih Zagrebu Avion iznad Hrvatske poslao signal za hitnu situaciju i naglo promijenio smjer

Porast stakleničkih plinova zadržava toplinu u troposferi, sloju atmosfere koji je najbliži površini.

Ali ova je toplina trebala biti otpuštena u stratosferu, koja je sljedeći sloj.

Kao rezultat toga, globalno se troposfera zagrijava dok se stratosfera brzo hladi .

Ovo povećava temperaturni gradijent između dva sloja, što jača mlazni tok, što zauzvrat stvara nestabilniji protok vjetra i povećava turbulencije u čistom zraku.

Istraživači vremena nadalje predviđaju da će se turbulencije u čistom zraku udvostručiti do 2050. godine, pri čemu će se jake turbulencije najviše povećati.

Međutim, zrakoplovni prijevoznici uvijek nastoje izbjeći turbulencije koliko god je to moguće. Stoga će povećanje turbulencije vjerojatno dovesti do zamršenijih ruta leta, što bi moglo značiti dulje vrijeme putovanja i čekanja, zajedno s povećanom potrošnjom goriva u zrakoplovu i emisijom CO 2 .

Zapravo, izbjegavanje turbulencije može zrakoplovne prijevoznike stajati dodatnih 22 milijuna dolara svake godine , s dodatnim emisijama od 70 milijuna kilograma CO 2 , rekao je Smith. Avioni bi također mogli provesti dodatnih 2000 sati u zraku godišnje, pokazalo je pismo istraživanja.

Što se tiče sigurnog letenja, Bennett i Smith daju isti savjet: uvijek držite pojas dok sjedite, čak i kada je znak za pojas isključen.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.