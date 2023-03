Milanović opet u utrci za predsjednika? “Pretašt je da se ne bi kandidirao”

Podijeli :

Politički analitičar Krešimir Macan gostovao je u N1 Studiju uživo komentirao je aktualne političke događaje.

Komentirao je jesu li mjere i drugi potezi pokazatelji da smo u predizbornoj kampanji.

“Obveznice su bile dio predizbornog paketa”, navodi Macan koji dodaje da samo premijer Andrej Plenković zna kad će izbori doista biti.

“Plenković dobro reagira na krize”

Navodi da je bitka za umirovljenike uvijek bila bitna, kako za HDZ tako i za SDP jer su veliko biračko tijelo.

“Umirovljenici će dobiti nešto na ruke i oni će to cijeniti. S ovim mjerama za struju i plin, nije nam se dogodila katastrofa, nismo osjetili. Drugi su to osjetili, imaju i demonstracije, osjetili su to i na budžetima. Kod nas je život bio kao i prije, što se tiče energetike, samo je pitanje hoće li to ljudi cijeniti”, rekao je.

“Ako sigurnost i stabilnost budu tema, tu je HDZ u prednosti. On uvijek uspije kupiti to povjerenje jer se osigura da svima bude dobro”, dodaje Macan.

Ističe da Plenković dobro reagira na krize. “On je uvijek pazi da taj mali čovjek, da građani dobro prođu.”

“Dobro stvara dojam sigurnosti – ‘s nama će vam biti dobro'”, navodi Macan, dodajući da s druge strane ne čujemo tko je lidere oporbe, tko se spreman uhvatiti u koštac s problemima i izazovima.

Milanović u borbi za drugi mandat?

Macan navodi da se puno priča da bi SDP i Možemo! mogli ići u koaliciju. “Odgovaralo bi im da idu zajedno čisto da naprave bolji izborni rezultat.”

Predsjednik Republike Zoran Milanović nije potvrdio da će se ponovno kandidirati za tu poziciju, no Macan je uvjeren da hoće.

“Ma hoće, dašta, pretašt je da se ne bi kandidirao. On je i dalje najpopularniji političar. Ali nemojte se zavaravati, on jest najpopularniji, ali njegovo odobravanje je već godinu dana baš u finom padu. Ova mu se politika pomalo obija o glavu”, istaknuo je.

