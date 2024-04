Špijuni poput nas

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Povijest se, kažu, ponavlja ili uvijek teče. Austrija, neutralna država, bila je hladnoratovska meka za špijune s obje strane željezne zavjese. Atmosfera opisana u brojnim filmovima i romanima ovih dana poprima stvarne obrise, u svjetlu eskalacije u Ukrajini i u godini uoči izbora u Austriji u kojoj najveće izglede za pobjedu ima krajnja desnica.

Otkriven je jedan od najvećih špijunskih skandala u novijoj povijesti koji jasno opisuje širinu ruske infiltracije, manjak javnog nadzora nad obavještajnim operacijama. Prije dva tjedna u Beču je uhićen Egisto Ott. Nalog temeljem kojeg je postupila austrijska policija imao je 86 stranica, a u njemu je opisan čitav niz operacija koje je bivši visoki austrijski obavještajac obavljao za ruske interese. Od davanja mobilnih podataka austrijskih dužnosnika, preko analitike i prijedloga za poboljšanje ruskih operacija u Europi, do upada i planiranja pljačke podataka poznatog istraživačkog novinara Christe Grozeva, koji je razotkrio slučajeve trovanja Sergeja Skripalja i Alekseja Navaljnog. Ott, koji je već prije bio istraživan zbog mogućih veza s Rusima, ali je u nedostatku dokaza oslobođen, surađivao je i s bivšim šefom tajne službe Martinom Weissom i s austrijskim bjeguncem od pravde Janom Marsalekom koji je, kao bivši operativni direktor, optužen za uništenje njemačke tvrtke za naplaćivanje Wirecard. Marsalek, koji je, smatra se, u Rusiji, povezan je s FSB-om.

Kraj Bajka

Austrijski kancelar nakon ovog je otkrića održao hitnu sjednicu savjeta za nacionalnu sigurnost sa zaključkom da država mora pojačati sigurnosne mjere kako bi spriječila rusku infiltraciju. Austrijska zelena stranka koja je u vladi s pučanima, optužila je pak desničarsku Slobodarsku stranku i njezinog lidera Herberta Kickla te nekadašnjeg ministra unutarnjih poslova za sigurnosne propuste. Slobodarska stranka prema svim je anketama najjača stranka u zemlji.

Putin upire gdje može, a mjesto u koje je u strategiji destabilizacije Europe bacio karte još odavno politička je desnica. Ono što zabrinjava da je u dobu post-istina u kojem ovovjeka Rusija gradi svoj novi narativ i sliku svijeta politička desnica narasla u brojnim europskim državama, a u Austriji čvrsto drži prvo mjesto u svim predizbornim istraživanjima. Samo u prošlom desetljeću otkriven je niz skandala u kojem su Rusi plaćali članove desničarskog FPÖ-a. Od podastiranja nekih zakonskih prijedloga koji bi koristili Moskvi ili ruskim poslovnim interesima, do najveće dosad poznate Ibiza afere 2019. u kojoj je vice-kancelar Heinz-Christian Strache morao podnijeti ostavku jer je snimljen kako prihvaća ponudu da primi ruski novac.

Ulozi ovako velikih razmjera pozivaju na oprez i u takvoj situaciji, u demokratskom prostoru u kojem je povjerenje ionako narušeno, upirati prstom u političke protivnike kao ruske agente riskantno je. Pogoto kada je jasno koji putevi su bili i jesu oni kojim ruski interesi pokušavaju destabilizirati demokraciju. U novom paketu nazvanom „Obrana demokracije“, uoči europskih izbora u lipnju, pozivaju se i europske institucije i vlade da obrate posebnu pozornost na financiranje političkih stranaka upravo zbog „zarobljavanja elita“ kroz lukrativne poslove vezane uz vlast. Korupcija je jedan od ključnih Putinovih izvoznih alata, a u kombinaciji s dezinformacijskim ratom i špijunskom mrežom čini koktel koji je uz stvarni rat i nuklearnu prijetnju – ubojit.

Budućnost

Iako su europske zemlje nakon ruske invazije na Ukrajinu protjerale stotine kremaljskih opertivaca s kontinenta, početkom ove godine objavljeno je kako se vojna obavještajna agencija GRU regrupira i ponovno stvara mrežu koja provodi operacije koje sežu od regrutacije i treninga novih ljudi do uplitanja u izborne procese na zapadu, do ubojstava bivših agenata u bijegu po Europi. Kijev već dugo upozorava Zapad o ruskom obavještajnom djelovanju u Europi. Francuska je nedavno objavila rezultate istrage u kojoj su otkrivene stotine lažnih web stranica stvorenih da šire dezinformacije uoči europskih izbora. Kremlj ulaže milijune u obavještajne operacije od radikalizacije različitih skupina do investiranja u političke satelite.

Je li austrijski scenarij pokazatelj da je rusko djelovanje toliko jako ili ipak da i u samoj Europi postoji nešto autentično što ljude tjera opcijama i ideologijama koje su tu da siju strah i podjele ili pak korupciju uvijek stavlja u srž promatranja svih stvari. Kako bilo, plodnog tla za takvo što ne nedostaje. Na jedno ipak valja obratiti pozornost. Svaki od tih „skandala“, koji su u stvari otkrića i istrage o teškim kaznenim djelima, razotkrili su novinari. Kada sam prije dvije godine sa spomenutim Grozevim sudjelovala na konferenciji u Beču, nikada nisam vidjela nikoga tko je imao tako veliku pratnju. Dok smo sjedili na panelu, sa svih strana dvorane izvirivali su ljudi sa slušalicama u ušima. Kolega koji je s Bellingcatom razotkrio ruske operacije protiv političkih protivnika, nakon otkrivanja slučaja Ott morao je iseliti iz Beča.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.