Podijeli :

Izvor: Pixabay

Definitivno među popularnije ljetne koktele ubraja se mojito. To ne iznenađuje jer je on prije svega osvježujući napitak koji tako dobro dođe tijekom vrućih ljetnih večeri. No, znate li da omiljeni koktel možete veoma jednostavno transformirati u zimsku varijantu?

Sastojci za zimsku verziju mojita se ne razlikuju od ljetnog klasika. Jedina razlika kod ovog koktela je korištenje vruće vode. Možda se na prvu čini posve neobično piti topli mojito, no jednom kada ga isprobate, postat će vaš novi omiljeni zimski napitak.

Sastojci za jednu čašu:

– 5 cl bijelog ruma

– sok od pola limete

– 3 čajne žlice šećera

– 9 cl vruće vode

– menta i kriška grejpa za dekoraciju

Priprema:

U čaši pomiješajte bijeli rum, sok od limete i šećer.

Dodajte mentu i iscijeđene dijelove limete. Zalijte s vrućom vodom i miješajte sve dok se šećer ne otopi. Ukrasite s ostatkom mente i kriškom grejpa, piše Novi list.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.