Zanimljive činjenice o Mrtvom moru u kome nitko nikad nije potonuo

Shutterstock/NickolayV

Mrtvo more, More smrti i Lotovo more nazivi su za slano jezero između Jordana i Izraela koje se ponosi salinitetom od čak 33 posto.

Mrtvo more najveća je svjetska depresija. To slano jezero nalazi se na četiristotinjak metara ispod površine svjetskog mora na Bliskom istoku između Jordana i Izraela. Duboko je oko četiri stotine metara.

Razina vode u Mrtvom moru ne raste jer oko njega vlada pustinjska klima s temperaturama od 40 Celzijevih stupnjeva u ljetnim mjesecima koja dovodi do velikog isparavanja. S druge strane, kiše su vrlo rijetke na tom području.

Salinitet u Mrtvom moru iznosi oko 33 posto. Za usporedbu, Sredozemno more ima udio soli od tek 3 posto. Unatoč tome, Mrtvo more nije najslanije jezero na svijetu. Od njega su slanija Asalsko jezero u istočnoj Africi (35 posto soli) te Don Juan Pond na Antarktici (salinitet 40 posto).

Zbog visokog postotka soli uvjeti za život vrlo su okrutni u Mrtvom moru. U toj vodi mogu preživjeti tek rijetki mikroorganizmi poput anaerobnih bakterija.

Sol i minerali u vodi iznimno pogoduju zdravlju pojedinca, pa ne čudi što se tu još od doba Heroda I. Velikog dolaze liječiti osobe koje pate od psorijaze i drugih kožnih bolesti te bolesti kostiju poput osteoporoze i artritisa.

Zbog visokog postotka soli voda je vrlo gusta te onemogućava plivanje, a nitko ne može ni potonuti. No to ne znači da to mjesto nije opasno.

Spasilačka služba redovito upozorava turiste da ne piju vodu iz jezera jer veće količine mogu poremetiti ravnotežu elektrolita u tijelu te dovesti do zatajenja nekolicine organa. U Mrtvom moru zabranjeno je ronjenje te skakanje u vodu kako bi se izbjegao kontakt soli s očima.

Ljekovito blato s Mrtvog mora još su stari Egipćani koristili za balzamiranje mumija.

