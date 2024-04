Sokol: Nevjerojatno da Grbin još nije predao ostavku

Podijeli :

Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol (HDZ/EPP) iz Strasbourga je za N1 Novi dan našem Igoru Bobiću komentirao izbore za Europski parlament.

Ponovno se kandidirao i optimist je jer se kroz protekli mandat profilirao u temama koje su mu najveća prednost.

“Područja na koja sam se najviše fokusirao u EP-u su zaštita potrošača i zdravstvo. Njima sam se najviše bavio i proglašen sam najutjecanijim zastupnikom koji se bavi zdravstvom. Bio sam i jedan od inicijatora jedinstvenih punjača. Kao izvjestitelj EPP-a o potrošačkim kreditima, bavio sam se informiranjem potrošača o kreditima koje žele podići, tako da ne uzimaju one koje ne bi mogli vraćati”, rekao je Sokol i pohvalio se direktivom o medu, kojom se želi zaustaviti nelojalna konkurencija proizvođačima meda.

Istaknuo je i da se 12 puta povećao europski proračun za zdravstvo, ali i da se izborio da u Hrvatsku najmoderniji lijekovi dolaze kad i u druge europske zemlje.

“Mislim da su to sve konkretne stvari koje sam postigao i ponosan sam na njih.”

Prošle izbore bio je na trećem mjestu, sad je na osmom, što sugerira da stranačko vodstvo baš i nije prepoznalo njegova postignuća.

“Nositelj liste je premijer, čime se daje do znanja koliko je stranci ovo bitno. Siguran sam i da ćemo postići bolji rezultat nego prošli put, a na meni je doprinijeti pa da stranka od toga ima koristi. Ne bih licitirao o broju mandata, ali mislim da možemo očekivati bolji rezultat nego na prošlim izborima.”

Oporba kritizira činjenicu da je premijer Andrej Plenković prvi na listi.

“Ako smo dobili 40.000 glasova više od SDP-a, kakva je onda bila njihova lista? Stranka je htjela da on autoritetom i snagom podrži listu, kojoj je nositelj. Priča o tome da je to njegova priprema za odlazak je glupost, to se priča već osam godina. Jasno mi je da postoje frustracije u oporbi, koja će ostati u toj poziciji i naredne četiri godine. Vlada će biti formirana vrlo brzo i Hrvatsku čeka još četiri godine vlasti HDZ-a i partnera. Nevjerojatno mi je da Peđa Grbin još nije predao ostavku, to je tragikomično”, izjavio je Sokol i komentirao činjenicu da je izvjesna koalicija s DP-om, osjetno desnijim od HDZ-a:

“Ako je to krajnja desnica, zašto je ljevica moli da ide s njima? Naravno, oni jesu desnica, ali su nam svjetonazorski bliski. Ako se postigne kompromis, ne vidim ništa sporno.”

