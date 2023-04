Podijeli :

Igor Soban/Pixsell

U Domovima za starije osobe postoje posebni jelovnici koji se moraju slijediti, a postoje i prilagođeni jelovnici za one koji imaju određena stanja ili bolesti. Otkrili smo kako izgleda jelovnik u Domu za starije Maksimir, ali i koja je najdraža hrana umirovljenicima u tom domu, kako izgleda slaganje jelovnika i na što se sve mora paziti.

Sa starenjem dolazi do mnogih promjena u organizmu pa je i drugačija potreba za nutrijentima. Samim time je potrebno i prilagoditi hranu kako bi umirovljenici dobili sve potrebne vitamine i minerale. Posebno se za prehranu umirovljenika brinu u Domovima za starije osobe.

Jelovnik u Domu za starije Maksimir je raznolik, a saznali smo kako se određuje i na što se sve pazi kod njegovog slaganja, piše Mirovina.hr.

Paze na vrijednosni sastav namirnica

Prema prehrambeno-gerontološkim normama postoje pravila koja trebaju zadovoljiti jelovnici u domovima za starije osobe.

Kako postati vegetarijanac? Naučite što lakše zamijeniti meso drugim namirnicama Krono prehrana: Ova dijeta ima samo jedno pravilo, a gladovanja – nema

Točnije, omjer makronutrijenata, koji služi kao orijentir za planiranje dnevne prehrane, kreće se u rasponu od 10 do 35 posto energije iz bjelančevina, od 20 do 35 posto energije iz masti i od 45 do 65 posto energije iz ugljikohidrata. Kod bolesti koje zahtijevaju promjene omjera makronutrijenata treba ove omjere malo promijeniti.

Važno je voditi računa o energijskoj i nutritivnoj gustoći hrane te konzumirati hranu koja je bogata hranjivim tvarima. Odgovarajuća prehrana nužna je kako bi se spriječila konstipacija i drugi probavni problemi, jača imunosni sustav, regulirala anemija, održavale vrijednosti glukoze u krvi u poželjnim rasponima, ali i kako bi se smanjili simptomi osteoporoze i osteoartritisa te drugih prisutnih zdravstvenih problema. Hrana bogata energijom, a siromašna hranjivim tvarima ne preporučuje se u prehrani starijih osoba.

Sve je prema standardima

Saznali smo kako se točno hrana priprema u Domu za starije osobe Maksimir. Prije svega, tamo se hrana priprema prema prehrambeno gerontološkim normativima i smjernicama referentnog centra za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar za osobe starije životne dobi.

Iz Doma dodaju i kako se poštuju propisani sanitarni i HACCP standardi u okviru zakonskih propisa i nadzora u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije osobe.

Također, velika pažnja se pridaje i slaganju jelovnika koji sastavlja Komisija za jelovnik koju čine stručni djelatnici i predstavnici korisnika, a koja se sastaje jednom tjednom i tada se osvrće na prošlotjedni jelovnik. Za vrijeme sastanka se vodi zapisnik koji se onda predaje ravnatelju Doma.

Dvije vrste jelovnika

Što se tiče količina koje se rade, iz Doma su nam otkrili da se svaki dan u kuhinji priprema oko 1.340 obroka od čega oko 120 obroka dnevno odlazi na dostavu korisnicima izvaninstitucijske usluge pomoći u kući na području Maksimira.

Prehrana bez glutena: Što sve smijete jesti, a koja hrana vam je zabranjena? Hrana koja daje energiju i snagu: 5 tipova namirnica koje treba jesti svaki dan

Na dan se poslužuju tri obroka dnevno, a korisnici koji imaju dijabetes dobivaju još dva međuobroka, pa oni dobivaju ukupno pet obroka. Korisnici koji imaju poteškoće pri hranjenju dobivaju kašaste obroke. Osim toga, postoje i dvije vrste obroka. Svaki da se priprema redovan obrok za korisnike koji nemaju zdravstvenih poteškoća i takozvana žučna dijeta, odnosno ovdje spadaju posebno prilagođeni obroci za osobe sa zdravstvenim problemima.

Kako pokazuje statistika iz 2017. godine, najviše umirovljenika u domovima za starije osobe imaju primarnu hipertenziju, nakon toga je cerebralni infarkt i na kraju prijelom bedrene kosti. Upravo zato treba i prilagoditi jelovnike za osobe u Domovima za starije osobe.

Jelovnici prate sezonske namirnice, a nekada se uvode i nove stvari

Saznali smo i kako su jelovnici uvijek dostupni svima, ali i kako se nabavljaju sezonske namirnice, a odabiru se i namirnice koje su u skladu s blagdanima.

Trovanje hranom: Simptomi, posljedice na zdravlje i koja hrana je najopasnija?

“Jelovnici su korisnicima i obiteljima dostupni na oglasnim pločama. Obroci su usklađeni s mogućnošću nabave sezonski uvjetovanim namirnicama te u skladu s blagdanima, praznicima, a vezano uz tradiciju i običaje našeg kraja”, rekli su nam iz Doma.

Dodali su i kako se periodički uvode nove namirnice i recepti čime se i proširuje jelovnik. Ipak, umirovljenici ne prihvaćaju uvijek novitete objeručke.

“Također, moramo pridodati da korisnici malo teže prihvaćaju nove namirnice i jela na koja nisu od ranije navikli, tako da su rjeđe zastupljene u jelovniku, ali su zastupljene (npr. leća, batat, slanutak itd.)”, otkrili su iz Doma.

Najdraža hrana su im palačinke, ali i sarma

Za doručak uz dvije vrste kruha i napitak poslužuju razne vrste namaza i sir, šunku, dijetalne salame i kuhana jaja. Svaki dan je doručak drugačiji. Kako su nam rekli, najdraža hrana umirovljenicima su svakako palačinke s pekmezom, tradicionalna palenta, krpice sa zeljem, sarma, domaći kolači (štrudle i dizani kolači).

“Svjesni smo kako naši korisnici imaju različite prehrambene navike kao i različite prehrambene potrebe pa nastojimo unaprijediti uslugu prehrane kao i druge usluge koje ustanova pruža u okviru svoje djelatnosti”, dodali su nam iz Doma.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

HZZO objavio: Evo tko se sve mora javiti da ne bi izgubio zdravstveno osiguranje Nova akcija EPPO-a: Uhićeno pet osoba zbog malverzacija europskim novcem Iz prodaje se povlači lijek za kašalj!