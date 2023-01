Konobarica otkrila: Ovih osam stvari nikad nemojte raditi u kafiću!

Podijeli :

Izvor: BENCE BOROS on Unsplash / ilustracija

Jedna je konobarica, koja se tim poslom bavi više od deset godina, iznijela niz stvari koje, poručuje, ne biste trebali raditi u kafiću.

1. Bezobrazni ste dok pokušavate privući pozornost konobara

Definitivno je najčešća uvreda mahati novcem prema konobaru, vičući njegovo ime ili na bilo koji drugi način pokušavati privući njegovu pozornost, dok on obavlja nešto drugo. Dovoljno je što ste neko vrijeme za šankom bez pića u rukama da konobar primijeti da vam ono treba. A ako ipak mislite da vas konobar nije primijetio, kontakt očima i kimanje glavom sasvim je dovoljno, savjetuje ovaj konobar.

2. Odete do šanka kad ne znate što biste naručili

Ako je u kafiću gužva i morate čekati da biste naručili piće, iskoristite to vrijeme da biste odlučili što želite piti. Ne gubite vrijeme na to da konobaru kažete “Ne znam” ili se okrećete prijateljima i pitate njih što žele. Konobari nemaju vremena za to.

3. Tražite glazbenu želju

Ako u kafiću nema jukeboxa, nitko nije zainteresiran slušati vašu glazbu. Nemojte od konobara tražiti da promijeni glazbu, pusti neku pjesmu ili smanji glasnoću. On nije DJ.

4. Izmjenjujete posebne koktele u ponudi

Ako želite napraviti sami svoj koktel, možete to napraviti kod kuće. U 90 posto slučajeva izmijenjeni kokteli nemaju dobar okus i budu vraćeni. Naprosto naručite piće koje ima sastojke za koje znate da vam odgovaraju.

5. Očekujete da konobar zapamti što naručujete

Možda će neki i zapamtiti i to treba cijeniti, ali uvijek je bolje da sami naručite ono što želite piti.

6. Gubite vrijeme pitajući što imaju u ponudi

Želite li stvarno da vam konobar recitira cijeli cjenik? To je kafić, sigurno imaju velik izbor. S druge strane, u redu je pitati koje pivo imaju ili koje vrste gina, jer konobaru na taj način omogućavate da vam donese ono što zaista volite piti.

7. Zauzimate više mjesta nego što vam treba

Vodite računa i o drugim ljudima u kafiću. Nemojte uzimati više stolaca nego što trebate, a nemojte ni ostavljati smeće za sobom, prenosi Insider.

8. Zaboravljate napojnice

Konobari vole komplimente, ali od komplimenata se ne živi. Zapamtite da i oni rade za novac, a ako mislite da vam je neki konobar napravio doista fantastično piće, nemojte ga zaboraviti počastiti dobrom napojnicom.

