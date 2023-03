Pet razloga zbog kojih više nikad nećete baciti ljuske od jaja

Podijeli :

S ljuskama od jaja možete raditi stvarno svašta. Gotovo svatko uvijek ima jaja u hladnjaku. Jaja možete koristiti za mnoštvo jela i namjena, zato ih je lijepo uvijek imati pri ruci. Nakon što pripremimo omlet, ljuske od jaja obično bacamo u koš. No, možda ih ne biste trebali baciti jer s njima možete učiniti zaista svašta.

Prije svega, važno je znati da su ljuske od jaja zdrave. Ljuska jajeta sadrži 90 posto kalcija, a kalcij je odličan za zdrave kosti, zube, živce i mišiće. Dobro, ne preporučujemo žvakanje komadića ljuske jajeta. To nikome nije zabavno. Ali možete staviti malo ljuske jajeta kroz procesor hrane da se samelje u prah. Zatim ovaj prah možete dodati u smoothie za dodatno povećanje kalcija u svom organizmu. Naravno, provjerite je li ljuska jajeta dobro očišćena prije nego što to učinite, piše Tips and Tricks.

5 razloga da više nikada ne bacite ljuske od jaja:

1. Pomažu u borbi protiv nametnika

Pokušavate li se izboriti s puževima i crvima koji izjedaju cvijeće i biljke u vašem vrtu? Zgnječite ljuske jaja i posipajte ih oko svojih biljaka. Štetočine ne vole ljuske jaja, pa će se od sada držati podalje od vaših biljaka.

2. Nahranite zemlju hranjivim tvarima

Budući da ste ionako sada u svom vrtu, zašto ne zdrobiti još malo ljuski jaja i staviti ih u zemlju? Budući da su ljuske pune kalcija, osigurat će dodatnu prehranu vašim biljkama.

3. Dodajte ih u kompost

Ostalo vam je još ljuski od jaja? Bacite ih na hrpu komposta ili u kantu za kompost ako je imate. Ljuske će se vrlo brzo kompostirati i kompostu će dodati mnogo kalcija.

4. Učinite svoju kavu manje gorkom

Je li vam kava malo pregorka za vaš ukus? Dodajte zgnječene komadiće ljuske jajeta u svoj mlinac za kavu i ona više neće biti gorka.

5. Njeguju nadraženu kožu

Otopite komadiće ljuske jajeta u maloj posudi s jabučnim octom. Ta količina bi vam mogla potrajati do dva dana. Jabučni ocat pomaže mrljama na vašoj koži da izblijede, a ljuska jajeta dodaje kalcij u samu mješavinu. Nanesite mješavinu jabučnog octa na kožu utapkavanjem i vidjet ćete da će ublažiti iritaciju ili bol.

