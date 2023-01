Podijeli :

Izvor: Unsplash

Češnjak je poznat po tome da donosi brojne benefite našem organizmu, te ga često jedemo na različite načine. Međutim, neki od njih nisu uopće preporučljivi, upozoravaju liječnici.

Njegovo moćno djelovanje mnogi ljudi koriste kako bi ojačali imunitet, u borbi s virusima, ali i kod snižavanja visokog tlaka. Na internetu kruže brojni recepti, a na opasnost koja se krije iza neselektivne primjene skrenula je pažnju dr. Ivana Stefanović iz beogradske Hitne pomoći, piše Zadovoljna.rs.

“Mnogo poziva dobivamo od pacijenata koji imaju tegobe zbog visokog tlaka, ali često ustanovimo da nisu uzimali adekvatnu terapiju. Nipošto ne treba na svoju ruku smanjivati ili povećavati doze, a naročito ne treba koristiti prirodna ljekovita sredstva bez konzultacije s liječnikom”, rekla je prije nekoliko mjeseci dr. Stefanović u Jutarnjem programu RTS.

Međutim, ljudi su gutali po cijeli režanj češnjaka, kako bi snizili krvni tlak, a to je ostavilo ozbiljne posljedice na organizam, posebno želudac. Sve to je prouzrokovao potpuno pogrešan savjet koji kruži internetom.

“Imali smo slučajeve da ljudi čitaju razne savjete na internetu i primjenjuju ih, a onda nam se javljaju s raznim simptomima. Tako se raširio neki recept po kojem treba gutati po cijeli režanja češnjaka. To za posljedicu ima užasne bolove u želucu, treba nam vremena da ustanovimo otkud te tegobe, a onda otkrijemo da su ljudi gutali češnjak. To ih može dovesti do toga da budu disfunkcionalni i po 48 sati”, upozorila je dr. Stefanović. Ona podsjeća da se i o narodnim lijekovima treba posavjetovati s liječnikom.

Stručnjaci, inače, godinama ističu da je najbolje jesti sirov češnjak zgnječen jer se tako potiče enzimska reakcija u kojoj se oslobađa alicin. U pitanju je supstanca koja je u najvećoj mjeri odgovorna za ljekovito svojstvo ovog povrća.

Ukoliko ga termički obrađujete, ubacite ga u jelo pred sam kraj, tako da ne bude izložen visokim temperaturama duže od deset minuta.

