Ilustracija

Ako već niste upalili grijanje prvi put ove godine, vjerojatno ćete to uskoro morati učiniti. Prije nego što to učinite, trebali biste dobro očistiti radijatore - a najlakši način da to učinite uključuje malo više od sušila za kosu.

Začepljen prašinom, vaš radijator morat će više raditi kako bi zagrijao vaš dom (time povećavajući vaše račune za režije). Međutim, problem s čišćenjem radijatora je u tome što, ako se učini pogrešno, možete nenamjerno ugnječiti prašinu dublje u njegovu unutrašnjost, pogoršavajući probleme s grijanjem – a radijator ćete još teže očistiti – u budućnosti.

Dakle, evo jednostavnog načina da očistite radijator — idealno prije nego što uključite grijanje tijekom zime, piše Life Hacker.

Vakuum i sušilo za kosu su sve što trebate

Prije nego što učinite bilo što drugo, usisajte svu vidljivu, lako dohvatljivu prašinu i prljavštinu. Također možete koristiti drugu krpu za prašinu, ali budite vrlo oprezni i gurajte prašinu dublje u pukotine radijatora. Brinite se samo o rješavanju prašine koja se uhvatila za vanjski dio radijatora.

Za prašinu koja se skriva unutar radijatora, morat ćete biti kreativni. Umjesto uređaja koji usisava zrak, isprobajte onaj koji puše. Ovaj savjet preporučuje Express koji savjetuje da mlaz iz sušila za kosu usmjerite na pukotine vašeg radijatora i izbacite prašinu kratkim udarcima zraka. Nemojte puhati ravno u utrobu stroja; umjesto toga; nagnite sušilicu odozdo kako bi prašina iskočila. Nakon što je na sigurnom izvan radijatora, možete ju lako uhvatiti krpom za prašinu.

Druge opcije

Za ovaj prljavi posao možete koristiti i dugu četku. (Postoje posebni kistovi napravljeni samo za ovu svrhu.) Nemate kist pri ruci? U tom slučaju omotajte nešto dugačko i tanko – mjerilo, žlicu za cipele, dršku metle – u krpu, gumicu ili zalijepite ljepljivom trakom i zabodite u pukotine da izbaci prašinu. Za manje pukotine pokušajte sa slamkama, presavijenom rolom papirnatog ručnika, štapićima za jelo ili drugim minijaturnim, krutim predmetima koje imate u svom domu.

Iako je sušilo za kosu vjerojatno jednostavnija opcija, u redu je sve što izvlači prašinu van i ne gura je dalje unutra. Stavite ručnik ispod radijatora da uhvatite nakupine prašine i prljavštine, a zatim sve usisajte. Nosite masku za prašinu ako patite od alergija ili je prošlo mnogo vremena otkako ste očistili radijator.

Završite posao

Nakon što ste uklonili što više prašine iz unutrašnjosti radijatora, upotrijebite mokru, sapunastu spužvu da izribate vanjski dio radijatora. Očistite sve plitke pukotine vlažnom četkicom za zube. Sve temeljito osušite papirnatim ručnikom i bit ćete spremni za malo lakše disanje dok čekate najhladnije mjesece u godini.

