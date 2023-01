Podijeli :

Izvor: Pexels/ Max Vakhtbovych

"Plijesan je puno lakše spriječiti nego ukloniti, pa predlažem da poduzmete sve potrebne mjere opreza kako biste izbjegli suočavanje s ovim problemom i prije nego što počne", kaže Tim Wells, osnivač Garage Transformed.

Kao vlasnik kuće (ili iznajmljivač), jedna od posljednjih stvari s kojom se želite suočiti je plijesan.

Ne samo da je to zastrašujući prizor, već može razboljeti vas i vašu obitelj, kao i oslabiti vaše zidove i stropove. Vaša je kupaonica posebno osjetljiva na plijesan jer ova ružna gljivica uspijeva na tamnim i vlažnim mjestima, piše Bestlifeonline.

Čitajte dalje savjete stručnjaka kako biste otkrili greške koje bi mogle pogoršati vašu situaciju s plijesni.

1. Ostavljanje stvari na podu kupaonice

Ponekad ste u žurbi i možda zaboravite objesiti ručnik nakon jutarnjeg tuširanja ili ostavite svoju vlažnu odjeću za teretanu nagomilanu na podu kupaonice. To se s vremena na vrijeme događa i najboljima od nas, ali vama ne čini uslugu kada je u pitanju držanje plijesni podalje.

“Ne ostavljajte ručnike i krpe na podu. Objesite ih da se osuše. To im omogućuje da se pravilno prozrače kako se plijesan ne bi mogla uhvatiti”, kaže Beth McCallum, spisateljica za Oh So Spotless.

Ostavljajući vlažne predmete na podu čak i samo nakratko, u biti potičete plijesan da raste—a isto vrijedi i za vaše proizvode. Posude i košarice za proizvode tuširanje nisu samo izvrsne za uštedu prostora, držanje boca podalje od poda tuša i zatvorene još je jedan ključan segment u prevenciji plijesni.

“Ostavljanje proizvoda za tuširanje na podu sprječava njihovo sušenje kapanjem. Uskoro ćete primijetiti nakupljanje plijesni na dnu, brtvi i poklopcu vaših omiljenih proizvoda”, kaže McCallum.

2. Ne čistite kupaonicu jednom tjedno

Vaša je kupaonica jednostavno jedno od mjesta u vašem domu s najviše bakterija, pa neredovito čišćenje može dovesti do brzog rasta plijesni – a vjerujte, ona raste brzo. Nakon susreta s vlagom, plijesan može početi rasti za samo 24 sata ako je to pravo okruženje poput primjerice prljave kupaonice.

Dakle, koliko često biste je trebali čistiti? Phi Dang, direktor profesionalne kućne službe Sidepost, kaže da bi ovo trebao biti tjedni pothvat.

“Plijesan voli vlažna, tamna mjesta, pa ako dopustite da vam se kupaonica previše zaprlja, plijesni dajete savršeno mjesto za rast. Svakako očistite svoju kupaonicu barem jednom tjedno kako biste spriječili pojavu plijesni”, kaže Dang.

3. Ne brišete kupaonicu

Sada svi znamo da plijesan voli vlažna mjesta, pa je najbolje da se ne istuširate i odete. Ostavljanje pare u kupaonici, osobito u kadi i prostoru za tuširanje, jednostavan je način da plijesan nastavi rasti i napredovati.

“Nakon što se otuširate, svakako obrišite sve površine u kupaonici kako biste spriječili zadržavanje vode i stvaranje savršenog okruženja za rast plijesni”, kaže Dang.

Za brisanje stijenki tuša možete koristiti brisač za stakla, ali svakako ga spremite tako da se može osušiti ili ručnik. Ne škodi obrisati i ogledala i ostale površine.

4. Ne provjeravate svoj ventilator

Provjetravanje kupaonice ključno je za sprječavanje stvaranja plijesni. Naravno, možete otvoriti prozor da uđe zrak ako ga imate unutra, ali morate imati i ventilator koji ispravno radi.

“Potreban vam je protok zraka koji može isisati vlažan zrak i održavati cirkulaciju stvari u svakom trenutku tako da ništa ne može mirovati dulje vrijeme. Trebali biste uključiti ventilator svaki put kada možete, posebno kada je umivaonik u upotrebi i onda 30 do 60 minuta nakon toga”, kaže Darcay Allan iz Let Loose Ltd.

Također je važno s vremena na vrijeme provjeriti ventilator u kupaonici. “Uvijek morate paziti na ventilator svoje kupaonice kako biste bili sigurni da radi učinkovito i da se održava čistim. Vaš ventilator će pozitivno utjecati samo ako je čist i ako može obavljati svoj posao”, dodaje Allan.

5. Ne rješavate curenja i kvarove odmah kad ih primijetite

Ignoriranje čak i najmanjeg curenja potaknut će rast gljivica.

“Cijevi koje cure, vodovodne instalacije i drugi izvori vode mogu stvoriti vlagu u vašoj kupaonici koja pruža savršeno okruženje za rast plijesni. Redovito provjeravajte ima li u kupaonici znakova curenja ili oštećenja vodom i riješite sve probleme što je prije moguće”, kaže Justin Carpenter, osnivač Modern Maids.

6. Ne koristite proizvode otporne na plijesan

Korištenje visokokvalitetne boje, temeljnog premaza i pločica za cijelu kuću je sjajno, ali u kupaonici je još važnije. Kako biste spriječili rast plijesni, možete koristiti proizvode otporne na plijesan koji su dizajnirani za borbu protiv ove dosadne gljivice.

“Kada preuređujete ili obnavljate svoju kupaonicu, odlučite se za boje koje su otporne na plijesan boje, pločica i žbuke kako bi se zaštitili od razvoja plijesni. Ovi su proizvodi dizajnirani da podnose vlagu bolje od standardnih proizvoda, tako da je manja vjerojatnost da će se razviti plijesan”, kaže Carpenter.

Viktor Holas, osnivač tvrtke Simply Swider, kaže da proizvodi otporni na plijesan pomažu u sprječavanju rasta plijesni “stvarajući barijeru koja sprječava da se spore plijesni pričvrste na površine”, prenosi Poslovni dnevnik.

