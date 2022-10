Znate li što će vam se zaista dogoditi ako se prestanete tuširati?

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Vjerojatno svim vašim poznanicima, ali i vama, potpuno je normalno da se svakodnevno otuširate. Najnormalnija je to rutina, baš kao šalica kave ujutro, ispijanje čaja zimi, pranje zuba i slično. No, sigurno ste barem jednom čuli da se u ljetnim mjesecima preporučuje tuširanje jednom dnevno, dok se zimi pak preporučuje jednom u dva dana.

Neki stručnjaci ističu kako naša koža ima vlastitu prirodnu zaštitu u obliku sebuma, a on čuva njezin zdravi sjaj i pH vrijednost. Zbog toga tvrde kako je tuširanje najbolje svesti na minimum.

Što manje, to bolje?

“Kada je riječ o dobrobitima za zdravlje, dokazano je da svakodnevno tuširanje ne pomaže mnogo. Dapače, podaci nam govore da bi tuširanje jednom ili više puta dnevno čak moglo imati neželjene posljedice”, rekao je liječnik i profesor Robert Shmerling u razgovoru s Hella Healthom.

“Prečesto pranje kože uklanja prirodnu zaštitu koja se nalazi na površini, kao i zdrave bakterije koje pomažu očuvanju ljepote kože. Tada dolazi do osjećaja svrbeži, iritacije te crvenila. To je osobito slučaj kod starije populacije jer njihova koža s godinama postaje tanja, manje hidratizirana te osjetljivija na vanjske podražaje. Suha koža podložnija je utjecaju bakterija, ali i alergijskih reakcija koje, iako to nije često, mogu biti vrlo opasne za zdravlje”, nastavio je.

Neke stvari imaju smisla, ali…

A sigurno ste čuli i da je ljudskom imunološkom sustavu potrebno određena količina izloženosti mikroorganizmima i bakterijama, kako bi se stvorila zaštitna anti tijela – Takva je situacija i s kožom, a često tuširanje to onemogućava. Hella Health ističe kako su ljudi skloniji autoimunim bolestima, astmi pa čak i dijabetesu.

“Vaše tijelo je prirodno dobro podmazan stroj te vam svakodnevno tuširanje nije uopće potrebno”, veli dermatolog Brandon Mitchell. Dodaje kako je najbolje tuširati se mlakom vodom jer vruća dovodi do isušivanja kože. Ističe i kako je najbolje tuširati se jednom ili dva put tjedno.

Isti stručnjaci vele da ako ćete se pridržavati ovih savjeta, garantiraju bolje zdravlje, hidratiziranu, otporniju i ljepšu kožu, piše Klik.hr.