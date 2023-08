Alkohol će vas potaknuti da priđete privlačnim ljudima, ali jedno ipak ne može

Podijeli :

Alex Knight/Unsplash

To je "tekuća hrabrost", a ne nužno "pivske naočale": Novo istraživanje pokazuje da konzumacija alkohola povećava vjerojatnost da ćete se približiti ljudima koji su vam već privlačni, ali ne čini da drugi izgledaju privlačnije, prema izvješću u Journal of Studies on Alcohol i droge.

Uvriježeno mišljenje o učincima alkohola je da opijenost čini da drugi izgledaju bolje. No, prema novoj studiji, ovaj fenomen nije sustavno proučavan. U ranijim istraživanjima su sudionici obično jednostavno ocjenjivali privlačnost drugih dok su bili trijezni i dok su bili u alkoholiziranom stanju na temelju fotografija.

Ali ova nova studija dodala je realističniji element: mogućnost upoznavanja ljudi koji se ocjenjuju, piše Medical press.

Za provođenje istraživanja, glavna istraživačica Molly A. Bowdring, iz Centra za istraživanje prevencije Stanford u Palo Altu u Kaliforniji i njezin savjetnik za disertaciju, Michael Sayette, dovela je 18 parova muških prijatelja u svojim 20-ima u laboratorij kako bi ocijenili privlačnost ljudi koje su gledali na fotografijama i video zapisima.

Sudionicima je rečeno da bi im se mogla dati prilika za interakciju s jednom od tih osoba u budućem eksperimentu. Nakon što su dali ocjene privlačnosti, zamoljeni su da odaberu one s kojima bi najviše voljeli komunicirati.

Parovi muškaraca ušli su u laboratorij u dva navrata. Jednom su prilikom obojica popili alkohol (do približno koncentracije alkohola u krvi od 0,08%, što je zakonska granica za vožnju u Sjedinjenim Državama), a drugom su prilikom obojica popili bezalkoholno piće. Istraživači su u laboratoriju imali parove prijatelja koji su oponašali društvene interakcije koje bi se obično odvijale u stvarnoj situaciji pijenja.

Istraživači nisu pronašli dokaze o pivskim naočalama: jesu li sudionici bili pijani ili ne nije utjecalo na to koliko su im dobro izgledali drugi. “Dobro poznati učinak alkohola na pivske naočale ponekad se pojavljuje u literaturi, ali ne tako dosljedno kako bi se moglo očekivati”, primjećuje Sayette.

Međutim, piće je utjecalo na to kolika je vjerojatnost da će muškarci poželjeti komunicirati s ljudima koji su im se činili privlačnima. Dok su pili, bila je 1,71 puta veća vjerojatnost da će izabrati jednog od svoja četiri najprivlačnija kandidata s kojim bi se potencijalno susreli u budućoj studiji u usporedbi s trezvenošću.

Alkohol možda ne mijenja percepciju, već povećava samopouzdanje u interakcijama, dajući muškarcima tekuću hrabrost da požele upoznati one koje smatraju najprivlačnijima, nešto za što bi inače bila mnogo manja vjerojatnost da će učiniti.

Ovi rezultati mogli bi imati implikacije za terapeute i pacijente, napominju autori.

“Ljudi koji piju alkohol mogu imati koristi od prepoznavanja da se cijenjeni društveni motivi i namjere mijenjaju kada piju na načine koji mogu biti privlačni kratkoročno, ali mogu biti štetni dugoročno”, kaže Bowdring.

