VIDEO / Ferrari predstavio svoj najjači cestovni automobil, ali ne neće ga moći kupiti bilo tko

Ferrari je predstavio svoj najjači cestovni automobil. Ime mu je F80 čime slavi 80 godine ove legendarne talijanske marke.

Točnije, Ferrari će 80. godišnjicu proslaviti 2027. kada se očekuje i isporuka ovih hiperautomobila vrijednih preko 3,5 milijuna eura.

Brzina je ograničena

Ipak, ono što je bitno nalazi se ispod lima, a to je 3.0 litreni V6 benzinski motor koji daje 888 konjskih snaga. No to nije bilo dovoljno, pa je Ferrari dodao i tri električna motora pa se tako ukupna snaga zaustavila na brojci od 1183 konja.

Maksimalna brzina iznosi 350 kilometara na sat, a do stotke mu treba tek 2 sekunde i 15 desetinki.

Ako vam se sve ove brojke sviđaju, uključujući i cijenu, znajte da Ferrari ovaj model F80 čuva samo za odabrane, te postoji nekoliko uvjeta koje morate zadovoljiti da biste ga kupili, poput onoga da već posjedujete pokoji Ferrari.

