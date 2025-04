Anto Nobilo za N1: Netko je konačno trebao napasti Možemo

Podijeli :

Odvjetnik Anto Nobilo u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je osnivanje stranke Pravi socijaldemokratski pokret (Pravi SDP) i političke ambicije koje želi kroz nju ispuniti.

Na samom se početku osvrnuo na optužbe gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji kaže da Nobilo ima materijalne, privatne interese.

Tomašević je, podsjetimo, u ponedjeljak kazao da u urbanističkom planu Savski park – istok Nobilo ima materijalne interese jer su vlasnice zemljišta tvrtke čiji je on osnivač.

“Tamo je u planu bilo 11 nebodera s 19 katova, uz rijeku Savu. Taj smo plan stavili izvan snage prije godinu dana. Moja procjena je da je Nobilo zbog toga izgubio oko 50 milijuna eura, ali neka on kaže koliki je iznos”, kazao je jučer Tomašević.

Nobilo objavio manifest svoje nove stranke Pravi SDP

“Cijelo vrijeme puštam Tomaševića, nisam reagirao, jer znam da je to spin. Želi da padne u sjenu tko je uzeo dva milijuna eura s Hipodroma. S druge strane sam ga puštao jer je dao niz izjava koje ga teško kompromitiraju i dobro će mi doći u postupcima koje vodim. Jeste li ikad čuli nekog gradonačelnika kako se netko hvali da je naštetio građaninu svog grada? Kao prvo, nije mi naštetio ni za što jer je projekt poništio, a prije nego je to učinio, poduzeo sam pravne radnje tako da se to poništenje ne odnosi na mene. S druge strane, meni ne trebaju Skupština ni gradonačelnik, treba mi odluka Ministarstva graditeljstva i, u konačnici, Upravnog suda”, rekao je Nobilo.

Napomenuo je da sve ostalo jest njegov privatni biznis i da nije bitan. Otkrio je i s kime surađuje u tom biznisu.

“Tu je Danko Končar u jednoj trećini i obitelj pokojnog Miće Carića. To smo mi kupili prije 15 godina i ležalo je više manje bez da smo išta radili.”

Dakle, riječ je o privatnom interesu koji se suprostavlja interesima Grada?

“Tvrdim da je investiranje u Grad Zagreb javni interes. To nije na njegovu štetu. I investirat ću na način koji mi propisi dozvoljavaju. To je sve, nema tu sukoba Grada i mene. Može biti Tomaševića i mene, ali ne i Grada.”

U fokusu javnosti pojavio se tijekom afere nakon kave Nikice Jelavića i Mile Kekina.

“Nemam nikakve veze sa slučajem Mile Kekina. Što se tiče razgovora Nikice Jelavića i njega, zamolili smo da se ispričaju Nikicu Jelaviću jer su ga nazvali mafijašem. On je neosuđivana osoba, što god mislili o njemu. Svaki građanin ima pravo na dobar glas. Doslovno smo ih molili da to povuku kako ne bi išli na sud. Privatnom tužbom smo tužili Ivanu Kekin, Sandru Benčić…”

Ušao je u sukob s članovima Možemo, a sad je zbog njih i ušao u politiku, što sugerira da ima problem s njima.

“U čemu je problem napasti platformu Možemo? Postoji mnogo razloga da ih se napada u političkom smislu. Netko ih je konačno trebao napasti. Moral je na mojoj strani. Sve je bilo spontano i vezano uz slučaj Hipodrom. Stranka je osnovana 1.4., krajem trećeg mjeseca sam dobio podatke velike pljačke na Hipodromu, analiziram i tražim nove dokaze, 4.4. radim press konferenciju. U trećem mjesecu sam radio na tom slučaju, stranka tad još nije bila ni u primisli”, kazao je.

Iznio je detalje svojih motiva ulaska u politiku.

Nobilo osnovao Pravi SDP. Bauk: “Vidjet ćemo hoćemo li mu osporavati taj naziv”

“Imamo dva elementa, veliko nezadovoljstvo mojih poznanika i prijatelja s lijeve scene zbog partnerstva SDP-a i Možemo. Nemam njihovo odobrenje za spominjati im imena, ali vjerujte mi, riječ je o brojnim osobama. Nametnuto im je postati junior partner u Zagrebu. Htjeli su ići u fer političku borbu. I onda dolazi kaznena prijava, odnosno, materijali oko Hipodroma. Tamo vidim vrlo ružne stvari, koje ne mogu otkriti. I nije samo Hipodrom. Vidljivo je da iza partnerstva jesu sinekura i kriminal. Po tome shvaćam u kojoj je opasnosti socijaldemokracija. Pojedinci iz SDP-a su pronašli interes u tome. Moji motivi su spašavanje socijaldemokracije.”

Smatra li da je bacio sjenu na svoj ugled kao odvjetnik?

“Ne mislim to. Morao sam se umiješati u ove izbore na neki način i odlučio sam to napraviti. Vidio sam da netko to mora napraviti, da se mora umiješati u ove izbore na neki način. Ne vidim da je to nešto zabranjeno. Morao sam to napraviti zbog građana Zagreba i socijaldemokracije.”

“Deklarirani ljevičar”

Odvjetnik je bivšeg potpredsjednika HDZ-ove vlade Borisa Miloševića, što može utjecati na njegov rad.

“To morate pitati moje klijente. Koliki stupanj povjerenja imaju u mene, morate pitati njih. Svi oni znaju da sam deklarirani ljevičar posljednjih 40 godina i to u godinama kad su svi bježali da su to ikad bili. I nije on jedini, imao sam za klijente i neke druge potpredsjednike HDZ-ovih vlada.”

Njegova retorika podsjeća na ono što govore nekadašnji suradnici i osobe povezane s pokojnim Milanom Bandićem.

Anto Nobilo za N1: “Osnivam stranku. Znam da je Tomislav Tomašević sad u strahu!”

“Mi ne idemo na lokalne izbore. Zato nema potrebe uspoređivati, ne sudjelujem u bitci za Zagreb”, kazao je, no ne bježi od toga da se svjesno odlučio umiješati u njih na neki način.

Ne smatra ni da je potencirao priče Jelavića i Kekina u javnosti.

“Samo još jedan od njihovih spinova, a Možemo je dobar u tome. Oni su u to vrijeme otišli na policiju pa je Kekin to i objavila na društvenim mrežama. Pritom ga se imenovalo mafijašem. Nakon toga im upućujemo pisma, tražimo da se ispričaju i nakon što to nisu željeli, krenuli smo s privatnom tužbom. Da nije bilo paranoidne reakcije, ničim izazvane, ne bi bilo toliko pažnje”, izjavio je pa objasnio što se to tako sporno razgovaralo na toj famoznoj kavi:

“Znam samo da su razgovarali o nekoj pjesmi jer je Nikica smatrao da ju je pjevao dok se nalazio u zatvoru. To je ono što ja znam, ali ne znam jesu li o čemu drugome pričali.”

Kad se radi o Mili Kekinu, komentirao je njegovo nedavno privođenje.

Tomašević: Neka Nobilo kaže koliko je novaca izgubio odlukom gradske skupštine o ukidanju UPU Savski park

“Nisam upućen u taj događaj i ja ga ne bih privodio, ali čuo sam u medijima da kolega Čedo Prodanović nije mogao doći jer je bio na raspravi pa se to čekalo. S druge strane, sve to je bilo u Zagrebu iako su ga trebali voditi u Rijeku. Medalja ima dva naličja. Po meni, postoji pozadina, ljudi koji su osumnjičeni za ozbiljna kaznena djela. Da sam tužitelj, ne bih ga privodio. Ako govorimo o najapsurdnijim uhićenjima i zatvaranju, onda je to ono Zorana Pripuza zbog 160 centimetara zida. Tad nitko nije ništa rekao.”

Utječe li glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na političke kampanje u Hrvatskoj?

“Svi utječemo, vi mediji, ja kao odvjetnik, tako možda i on.”

Na kraju je otkrio političke ambicije, ali ne i tko sve surađuje uz njega.

Nobilo: Kekin je zbog glupog ponašanja došao pod svjetlo javnosti

“Najosnovnije, treba osnovati stranku. Osobno, nemam nekih ambicija, ali želim pomoći u stvaranju stranke i da postane operativna. To je u ovom trenutku najbitnije. Hoće li se tko iz nje kandidirati za neku od funkcija, o tome ćemo za tri godine. Još nemam odobrenje reći tko će sa mnom biti u stranci. Izazvali smo veliki interes, ljudi se javljaju i u narednim tjednima izabrat ćemo sva tijela stranke i operativno je staviti na noge, a potom ćemo stvarati ogranke. U ovom trenutku, stranka je registrirana i oko nje se okupio značajan broj ljudi.”

Naglasio je da su mu saveznici svi lijevo orijentirani građani u Hrvatskoj, što podrazumijeva i članove SDP-a. Ali, nitko mu trenutno na političkoj sceni nije prihvatljiv.

“Nema nikoga. Desnica mi nije prihvatljiva, izdala je demokraciju, a ljevica socijaldemokraciju.”

“Zašto Thompson privlači mlade?”

Komentirao je i Thompsonov koncert, koji će okupiti više od pola milijuna ljudi.

“To je lijepo, ali i za zamisliti se. Nije problem pjevač Thompson nego njegov imidž i političke poruke koje širi. I njeguje, koketira s proustaškom idejom. Problem je “Za dom spremni” i kad 500.000 ljudi želi doći na taj koncert, treba se zamisliti. Ne vjerujem da su svi oni ideološki bliski Thompsonu, ali ih on na neki način privlači. Tu treba napraviti studiju, da se vidi čime privlači mlade ljude. Uvijek sam bio za to da se odmah uhiti sve s ustaškim simbolima, ali nemoguće je to napraviti dok ima 500.000 ljudi, nastao bi kaos. Treba postaviti kamere za prepoznavanje lica i kasnije ih prekršajno kažnjavati. Problem je što nemamo zakon koji jasno brani stvari kao dizanje desnice, “U” na kapi ili “Za dom spremni”. Nemamo što imaju Austrijanci, koji su jasno popisali što je zabranjeno i kažnjivo s 10.000 eura, nakon čega su ustaše nestali iz Austrije”, zaključio je Anto Nobilo.

