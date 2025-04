Fina ima važnu obavijest za više od 100.000 obveznika

Podijeli :

Filip Kos / Pixsell

Financijska agencija (Fina) u srijedu je pozvala sve poduzetnike da na vrijeme, do 30. travnja, predaju svoje godišnje financijske izvještaje (GFI) za prošlu godinu te tako izbjegnu plaćanje kazne, pri čemu je do jučer to učinilo njih oko trećina.

Fina je u priopćenju, u kojem podsjeća poduzetnike da se bliži zakonski rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2024. godinu, izvijestila da je do utorka, 15. travnja, od ukupno 179.075 obveznika, godišnji financijski izvještaj za prošlu godinu predalo njih 57.600.