Gorivo ima rok trajanja: Evo koliko dugo možete imati benzin i dizel u spremniku

N1/ILUSTRACIJA

Postoji i način provjere dotrajalosti goriva, a to je da bi se lampica na motoru trebala upaliti nakon što staro gorivo uđe u motor.

Znate li koliko dugo možete ostaviti gorivo u spremniku automobila? Mnogi će automobile bez problema ostavljati više mjeseci na parkiralištima i u garažama ne razmišljajući o tome, no gorivo ipak ima relativno kratak rok trajanja i na to bi trebali obratiti pozornost kako ne bi došlo do problema s automobilom.

Kako savjetuje Revija HAK, benzin i dizel ne bi smjeli biti u spremniku dulje od dva do tri mjeseca jer nakon tog perioda gube svojstva i tako su potencijalna opasnost za motor.

U biodizelu s kojim se miješa dizelsko gorivo ima bakterija koje nakon nekog vremena počnu stvarati muljevite naslage, a moguća je i korozija goriva ili začepljenje sustava dovoda goriva.

