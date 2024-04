Politički analitičar: Na ovim izborima je pobijedio Zoran Milanović. Objasnit ću i zašto

Podijeli :

Politički analitičar i savjetnik stranke Centar, Ivica Relković, gostovao je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirao post-izborne koalicije i sastavljanje vlade.

Relković kaže kako je odmah nakon DP gotovo prihvatio kako treba pregovarati samo s HDZ-om. “Njima je taj narativ vjerojatno bio u glavama i prije izbora. Nekoliko dana nakon izbora počelo se govoriti i o drugim varijantama i dobro je da u Hrvatskoj o tome razgovaramo, i o tome možemo li zamisliti Možemo i Most ili DP i SDP”, rekao je.

“DP je, da bi došao do ovih 14 mandata, napravio vrlo snažan odmak od HDZ-a. Sjetite se samo onih plakata gdje su jednu stranu stavili sebe, a na drugu HDZ i SDSS kao izdajnike. Oni su upali u mod gdje pregovora ne treba biti nego samo dogovora. Njihova retorika da neće s Možemo je pogrešna u toliko da ih nitko to ne pita i to je pregovarački pogrešno i nitko te to ne pita u ovoj fazi i samo si zatvaraš prostor”, dodao je.

“Neki analitičari govore da će ovo biti jako skupi pregovori za Plenkovića, ne, ovo će biti jako jeftini pregovori za njega. Kada imate mogućnost da ostvarite sve što ste najavljivali u kampanji oni kažu da su im opcije samo koalicija s HDZ-om i ponovljeni izbori. Ne, to nije istina i sami si zatvaraju vrata. Ako se ponove izbore oni će biti u srpnju, i kome odgovaraju ljetni izbori”, zapitao se Relković.

“Mi se ne nalazimo u ubrzanoj situaciji. Tehnička vlada funkcionira osim što ne smije pregovarati u Banskim dvorima. Nekoga nazivaju kršiteljem Ustava, a sada radiš još gore. Plenkoviću to nije padalo na pamet 2016.”, rekao je.

“DP da ozbiljno pregovara uzeo bi si sad dva tjedna i makli se negdje jer se u ozbiljnom zemljama i demokracijama o vladi pregovara mjesecima”, dodao je.

Smatra da će DP ovu koaliciju platiti nestajanjem. “Čemu koristi DP? Niti jednu politiku u njihovom programu ne mogu staviti s HDZ-om, niti to Plenković može napraviti. Oni će dobiti samo narativ da su nešto napravili. Mislite da će se u udžbenicima promijeniti i jedan redak, ili da će vojska izaći na granice? No nekima odgovara i nestajanje njihove stranke ako oni ostvare svoju korist”, naveo je.

“SDSS se u ovom trenutku pretvorio u frakciju HDZ-a. Oni su rekli ispregovarajte bilo što, mi smo uz vas”, dodao je.

“Mi još nismo proglasili pobjednika, ali ja ću ga sada reći. Na ovim izborima je pobijedio Zoran Milanović. Objasnit ću i zašto. On je govorio o vladi nacionalnog spasa, prođite mu sve presice, njegov narativ je bio bliži DP-u nego SDP-u. On je računao da DP ulazi u vladu nacionalnog spasa. Mi sada možemo govoriti je li on izgubio pregovore, ali on je dobio što je tražio, 80 i nešto mandata protiv HDZ-a”, naglasio je Relković.

Dodao je da se u njegovim izjavama slobodno sa strane mogao vidjeti Ivan Penava.

