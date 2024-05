Jedna kriva promjena brzine koštat će ovog vlasnika automobila gotovo 40.000 eura

Podijeli :

Toyota USA

Ova priča može poslužiti kao opomena za sve vozače koji voze automobil s ručnim mjenjačem.

Prebacivanje u mjenjača u krivu brzinu svima se može dogoditi, no ponekad to može biti kobno. Pogotovo ako umjesto u višu brzinu prebacite u nižu, a šteta je veća ako to napravite pri visokim okretajima. Upravo to se dogodilo jednom vlasniku sportske Toyote Corolle GR u Americi.

Nažalost, vlasnik nove Corolle GR doživio je ovaj scenarij iz noćne more prije nego što je napravio 800 km. No ono što ga je dodatno šokiralo jest račun za popravak koji je bio toliko velik da je praktički mogao kupiti potpuno novi automobil, piše Carscoops.

Vlasnik automobila je priznao kako je mjenjač prebacio u niži (krivi) stupanj prilikom ubrzanja i da nije bio siguran što će se to dogoditi, ali račun od 42.180 dolara (oko 38.000 eura) svakako nije očekivao.

Za Carscoops je ispričao kako se jedne večeri vozio kući s posla i ubacio u treću brzinu dok je pokušavao ubaciti u petu. Na temelju servisne dokumentacije koju je podnio, u servisu vjeruju da su se okretaji u motoru pritom popeli na do 8900 o/min, a Corolla GR ima maksimalni broj okretala od 6500.

Zapisi sa servisa govore da su ventili na cilindrima bili savijeni, metalne strugotine bile su u ulju, a da je treći klip ne samo zarezao stjenke cilindra nego se i otopio zbog topline. Toyota USA je poslala terenskog tehničara da provjeri automobil i štetu. Na kraju je odbio pokriti štetu jamstvom, što je i razumljivo.

