Najveći salon automobila i službeno ugašen: “Razlog je ono što se događa u automobilskoj industriji”

Sajam automobila u Ženevi jedan je od najvećih međunarodnih sajmova automobila, a sada mu je došao kraj.

Odbor Comité permanent du Salon international de l’automobile Foundation, tijela odgovornog za sajam, objavio je da neće organizirati budući sajam zbog “nesigurnih ishoda”. Sajam je prvi put održan 1905. godine, tako da ovom odlukom završava tradicija duga 119 godina.

No koje su to neizvjesnosti? Zaklada koja stoji iza Ženevskog sajma automobila kaže da su one povezane s onim što se događa u automobilskoj industriji. Alexandre de Sanarclens, predsjednik Zaklade, opisuje odluku kao žalosnu i napominje da je nedostatak interesa proizvođača automobila doveo Ženevski sajam automobila u nedoumicu, prenosi CarBuzz.

“Nedostatak interesa proizvođača za Ženevski salon u teškom industrijskom kontekstu, konkurencija iz sajmova u Parizu i Münchenu, koje favorizira njihova domaća industrija, te razine ulaganja potrebne za održavanje takvog sajma, predstavljaju posljednji udarac budućem izdanju”, dodao je.

Pet godina čekanja

Zbog globalne pandemije, izložba 2020. otkazana je nekoliko dana prije otvaranja. Trebalo je pet godina da se Ženevski salon automobila vrati. Posljednja izložba, koja je održana u veljači početkom ove godine, bila je slabo posjećena od strane proizvođača i posjetitelja. Ne čudi da su organizatori odlučili zauvijek prekinuti nastup.

Kao rezultat, Odbor zaklade Comité permanent du Salon international de l’automobile u Ženevi zatražit će raspuštanje Zaklade, budući da trenutni tržišni uvjeti neće rezultirati uspjehom budućih salona automobila u Ženevi.

Dok se Ženevski sajam automobila neće vratiti, Ženevski sajam automobila u Kataru (GIMS Qatar) će nastaviti s radom na Bliskom istoku, a sljedeće izdanje održat će se u studenom 2025. u Dohi.

Sandro Mesquita, izvršni direktor GIMS-a, uvjeren je da će sajam ostati uspješan. “Zadovoljstvo je shvatiti da sajmovi automobila i dalje privlače marke u različitim dijelovima svijeta i da je Međunarodni sajam automobila u Ženevi ojačao svoju privlačnost na Bliskom istoku”, rekao je Mesquita.

Podsjetimo, prošle se godine nekoliko velikih njemačkih proizvođača automobila povuklo s sajma u Ženevi, dok sajmovi poput GIMS Qatar i Auto China postaju sve popularniji.

Svijet se mijenja i mnogi bi proizvođači radije napravili pomutnju na društvenim mrežama i kampanjama koje privlače pozornost nego trošili vrijeme i novac na osobno prezentiranje. Nažalost, ova je promjena ugasila jedan od najcjenjenijih i najstarijih sajmova automobila na svijetu.

