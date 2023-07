Posebni savjeti vozačima za vruće dane. Za ovo možete dobiti kaznu od 30 eura

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje ukupno 310 zakona prema kojima vas policija može kazniti.

Tijekom nesnosnih ljetnih vrućina, mnogi vozači ostavljaju otvoreni prozor kako bi smanjili pregrijavanje automobila.

Prema Zakonu, vozač, prije nego napusti vozilo, mora poduzeti sve mjere da spriječi da automobil sam krene s mjesta ili da ga druge osobe pokrenu, a to uključuje gašenje motora, zaključavanje vozila, uzimanje ključa, ali i zatvaranje prozora. Kazna za to je 30 eura, pišu 24 sata.

Za telefoniranje i nekorištenje pojasa platit ćete 130 eura, kao i za za prekoračenje brzine u naselju od 20-30 km/h. Za prekoračenje van naselja od 10-30 km/h kazna je 60 eura, a od 30-50 km/h je 260 eura.

Prema Zakonu, ako se gepek natrpa raznim stvarima za more, a neke od njih vise i zaklanjaju registraciju, možete biti kažnjeni s 130 do 260 eura. Djeca niža od 150 centimetara moraju biti u sjedalicama, kazna za to je 130 eura. Ako vozite i pijete lijekove koji utječu na psihofizičke sposobnosti i sposobnost upravljanja vozilom, platit ćete 130 eura, mogu vam oduzeti i dozvolu pa čak možete završiti i u zatvoru.

Ako vas policija uhvati pospane za volanom, može vas kazniti sa 130-260 eura.

Slalom vožnja van autoceste kažnjava se sa 130 eura, a na autocesti – duplo! A 260 eura je i kazna za blicanje ili ne pridržavanje sigurnosnog razmaka. Za vožnju u suprotnom smjeru na autocesti kazna je od 1.320-2.650 eura ili 60 dana zatvora.

Kazna se može ispisati i za bacanje sitnog otpada iz automobila. Za se može naplatiti 130 eura.

