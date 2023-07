Ima se, može se: Ovo su najskuplji automobili kupljeni u Hrvatskoj u 2023.

Podijeli :

U Hrvatskoj je u prvoj polovici 2023. godine zabilježen veliki porast prodaje novih automobila.

Kako smo ranije pisali, u Hrvatskoj u prvoj polovici ove godine prodano 33.799 novih putničkih vozila što je 43,6 posto više nego u istom razdoblju lani kada ih je prodano 23.535.

Pritom treba napomenuti da se navedene brojke odnose na broj registracija, odnosno broj novoregistriranih automobila, što znači da su neki automobili naručeni znatno ranije. Proteklih je godina vladala nestašica dijelova pa samim time i novih automobila, a tržište se polako stabiliziralo tako da je moguće da je ovo godina isporuke.

Što se tiče samih modela, Hrvati su u 2023. najviše kupovali Renault Clio, kojih je prodano 1880, na drugom je mjestu Škoda Octavia koju je odabralo 1377 kupaca. Iza njih slijedi još jedan Renault, i to Captur (1030), a zatim Dacia Duster (973), Volkswagen Taigo (923), Suzuki Vitara (923) i SX4 (888), VW T-Cross (837), Opel Corsa (798), dok deset najprodavanijih zaokružuje Dacia Sandero (784).

Najskuplji automobili u Hrvatskoj

Kupovali su Hrvati i luksuzne automobile. Tako je u prvoj polovici ove godine prodano i 1.558 novih Audija, 846 Mercedesa, 676 BMW-a, 259 Volva, 196 Tesli, 185 Porschea, 36 Jaguara, 31 Lexus, tri Ferrarija, tri Maseratija te po jedan Bentley, Aston Martin i McLaren.

No nas je zanimalo koji su to najskuplji novi automobili koji su prodani u Hrvatskoj u 2023.. Ako pogledamo ljestvicu niže možemo zaključiti da pojedince baš i ne muči pretjerano inflacija.

Prema evidenciji Carinske uprave, najviši iznos posebnog poreza na motorna vozila (PPMV) za nova vozila naplaćen je za Mercedes-Benz AMG G 63, i to u iznosu od čak 72.661 eura. Ali to ne znači da je riječ i o najskupljem automobilu prodanom u našoj zemlji. To je mjesto pripalo jednom Porscheu.

Porsche 911 GT3 RS

Najskuplji automobil koje je uvezen u Hrvatsku ove godine je Porsche 911, i to ne bilo kakav. Riječ je njegovoj najjačoj verziji. Zbog svojih performansi često mu tepaju i da je “stoj za stazu”. A koje su to performanse? Pokreće ga 4-litreni benzinski motor sa šest cilindara koji 525 konjskih snaga šalje na stražnje kotače. Što znači da mu od 0 do 100 km/h treba oko 3 sekunde.

No kod modela GT3 RS glavni fokus nije na samoj snazi nego na načinu na koji istu prenosi na cestu. Točnije, na samoj stazi rijetko mu koji automobil može parirati. Pitate se kolika je cijena jedne takve zabave? Ona u Hrvatskoj kreće od 336.900 eura pa prema gore. Potrošnja? Porsche kaže da mu je prosjek 13 l/100 km, ali mislimo da je malo viša.

Porsche 911 Turbo S

Sljedeći na listi najskupljih je također Porsche 911, ali u verziji Turbo S. Što to znači? Spomenimo samo dio tehničkih podataka. Ovaj Porsche pokreće turbo-benzinski motor sa šest cilindara koji mu daje 650 KS. U praksi to znači da “stotku” hvata za 2,7 sekunde i hvata maksimalnu brzinu od 300 km/h.

Početna cijena ovog modela u Hrvatskoj kreće od 313.818 eura pa naviše, ovisno o dodacima koji nisu baš jeftini.

Mercedes AMG SL 63 4MATIC

Treći najskuplji automobil je Mercedes, ali ne onakav kakve smo navikli gledati na cestama. Ovdje se radi o modelu koji je izašao prošle godine, a ovo je njegova najjača verzija.

Riječ je o kabrioletu kojeg pokreće benzinski V8 motor koji daje 585 KS na sve kotače, a do “sto” mu treba 3,6 sekunde. Cijena mu kreće od točno 252.175,59 eura.

Mercedes AMG GT 63 S

I na četvrto mjesto smjestio se jedan Mercedes, ali i ovaj ćete teško sresti na ulici. AMG GT 63 je elegantna limuzina s coupe linijom, a ovdje je naravno u pitanju najjača verzija.

Po pitanju snage ne zaostaje za gornjom trojkom. Ispod poklopca motora nalazi se još jedan benzinski V8 motor koji daje 639 KS, što mu je dovoljno da od 0 do 100 ubrza za 3,2 sekunde. U Hrvatskoj starta s cijenom od 250.033,52 eura.

Porsche Cayenne Turbo GT

Porsche Cayenne nije neobična pojava na našim cestama, ali ovo nije običan Cayenne. Ovo je njegova najjača varijanta, a koja se smjestila na peto mjesto najskupljih novih automobila u Hrvatskoj u 2023..

Ovaj SUV s coupe linijom pokreće 4-litreni V8 benzinac od 640 KS. To je dovoljno da ovog monstruma od 2,2 tone do “stotke” dobaci za 3,3 sekunde. Cijena “običnog” Cayenna u Hrvatskoj kreće od 144 tisuća eura, dok cijena ove verzije ide daleko preko 200 tisuća eura.

