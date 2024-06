Stručnjaci tvrde da su ovo najbolji rabljeni auti

Podijeli :

Pexels

Stručnjaci za automobile po kategorijama su izdvojili najbolje rabljene automobile na američkom tržištu.

To su sjajne vijesti za svakoga tko želi kupiti rabljeni automobil: odaberite pravu marku i model s pravom poviješću vozila i velike su šanse da će mu preostati još dosta kilometara, piše Best Life.

Bivši policajac otkrio kako zaštititi svoj automobil od lopova

“Današnji automobili, ako se s njima dobro postupa, mogu ići mnogo dalje nego prije”, kaže Chris Pyle, stručnjak za automobile. “Strah od 100 tisuća milja više ne postoji kao što je bio. Automobili sada mogu lako doći do 200 tisuća, pa čak i više”, objašnjava.

Odredite budžet

Pyle kaže da postoji mnogo različitih čimbenika koje treba uzeti u obzir prije kupnje rabljenog automobila. Prvo biste trebali procijeniti svoj proračun, osnovne potrebe i način života. Nakon što ograničite svoju pretragu na tip vozila koji zadovoljava vaše zahtjeve, možete početi istraživati ​​i uspoređivati ​​vrijednosti automobila, trenutne i predviđene.

Pitate se koje je automobile najbolje kupiti rabljene? Ovo su najbolji odabiri stručnjaka u Americi.

Najbolji manji auti

Mark Beneke, suvlasnik Westland Auto Salesa, kaže da su mu omiljeni mali sedani za kupnju polovnih Toyota Corolla, Honda Civic i Mazda 3.

“Corolle su jedno od rijetkih vozila koje smo spremni kupiti i preprodati nakon ograničenja godine i kilometraže za naš poslovni model”, kaže Beneke. “To je zato što ova vozila kod nas imaju tako dobru evidenciju da spadaju u svoju kategoriju. Za njih je potrebno malo održavanja, sigurna su, troše gorivo i, iznad svega, pouzdana.”

Imamo popis najpopularnijih rabljenih automobila u Hrvata: Upravo ti modeli nose i rizik

Međutim, ako osim funkcije cijenite oblik, Beneke kaže da Civic spaja stil i performanse. “Honda je također zauzela pristup koji je više usmjeren na udobnost i počela uključivati ​​pakete za zabavu i naprednu tehnologiju u svoja nedavna vozila bez žrtvovanja ukupne kvalitete izrade Civics-a”, napominje.

Što se tiče vrlina Mazde 3, Beneke kaže da su napravljene da traju: “Njihove mehaničke komponente su visoke kvalitete i izdržljive. Jednostavne su i jeftine za održavanje, imaju veliku ekonomičnost goriva, tone prostora i imaju više od dovoljno snage da ih vožnja učini vrlo udobnom.”

Najbolji srednji do veliki auti

Kada je riječ o autima srednje veličine, Pyle i Beneke se slažu: Honda Accord, Honda Civic, Toyota Camry i Mazda 6 među najboljim su automobilima za kupnju rabljenih.

Prema Benekeu, Accord je odličan automobil za kupnju rabljenog jer Honda proizvodi kozmetički privlačna vozila bez žrtvovanja pouzdanosti. “Oni nude mnogo prostora, veliku uštedu goriva, elegantan i sportski stil i pouzdanu kvalitetu”, kaže on.

Ne nasjedajte: Ovo je 10 trikova kojima se služe prevaranti prilikom prodaje rabljenih automobila

Beneke također objašnjava da je Mazda 6 odličan automobil za kupnju ako tražite rabljeni, unatoč tome što je manje poznata marka među američkim potrošačima. “Otkrili smo da su ovo jedne od limuzina pune veličine koje nude najveću vrijednost. Ima cijenu vozila američke proizvodnje dok se može pohvaliti dobro poznatom pouzdanošću stranih vozila.”

Beneke naziva Camry izuzetno pouzdanim vozilom koje je zaslužilo i održalo svoju reputaciju tijekom godina. Napominje da je to jedno od vozila za koje se čini da je najmanje pogođeno amortizacijom: “Ovo može dati dojam da plaćate više; međutim, ovo je samo početni trošak jer ukupna pouzdanost, niski troškovi održavanja i budućnost vrijednost preprodaje preokrenuti sve to i učiniti ovo vrlo isplativom opcijom.”

Najbolji monovolumeni ili višenamjenska vozila (MPV)

Ako tražite rabljeni monovolumen, Pyle preporučuje Kia Carnival ili Kia Sedona.

“Ovim automobilima brzo pada vrijednost, pa ih možete nabaviti prilično jeftino. Imaju dobru potrošnju goriva i nisu ima često potrbeni popravci.”

Najbolje terensko vozilo

Ovisno o krajoliku u kojem živite, nabava vozila za sve terene mogla bi biti laka stvar. Beneke preporučuje kupnju rabljenog Subarua umjesto drugih marki.

“Ako živite u području koje ima neravne terene, bilo koja Subaru linija je savršen izbor”, kaže Beneke. “Imaju dugotrajnu reputaciju za čvrstoću i napravljeni su s visokom kvalitetom na umu. Da ne spominjemo da je pogon na sve kotače teško nadmašiti.”

Najbolji kamioneti

Pyle bi svakome na tržištu rabljenih automobila preporučio dva Toyotina modela kamioneta: Tacoma i Tundra.

“Ako želite vozilo koje zadržava vrijednost, to je to. Oni su malo lakši za kamionete, ali mogu obaviti posao ako ne morate premještati veliku težinu. Vrlo često mogu doći do oznake od oko 180 tisuća prije nego što su potrebni bilo kakvi veći popravci”, kaže on.

Ford F150 je još jedan kamionet koji Pyle uvjetno preporučuje, ovisno o godištu.

“Bilo je nekoliko godina koje nisu bile sjajne – to su bile one u kojima je predstavljen novi motor”, objašnjava on. “Samo se klonite prve godine proizvodnje, a ostali su prilično dobri. Mogu voziti obitelj ili vući vaš kamper. Kilometraža goriva nije loša za mogućnosti kamioneta”, kaže on.

Najbolji mali do srednji SUV-ovi

Ako tražite rabljeni kompaktni SUV, Beneke hvali Hyndai Santa Fe i Hyundai Tucson.

Kako vrućina utječe na performanse automobila?

“Santa Fe i Tucson su se pokazali kao iznimno pouzdana i čvrsta vozila. Imaju izvrsnu sigurnosnu ocjenu, nude puno prostora, lako ih je i pristupačno održavati te pružaju veliku učinkovitost goriva. Tijekom godina vidjeli smo ta vozila imaju dobre performanse u odnosu na druge usporedive SUV-ove za našu klijentelu,” kaže on za Best Life.

Također kaže da je Ford Explorer napravio velike korake tijekom godina.

“Stariji Exploreri bili su solidna opcija, ali kada ih je Ford proširio 2011., postali su sasvim novo polje za igru”, objašnjava Beneke. “Sada su osigurali SUV koji može zadovoljiti potrebe prosječne američke obitelji bez potrebe za trošenjem tona goriva. To je vrlo udoban, svestran i ekonomičan rabljeni SUV.”

Najbolji SUV-ovi pune veličine

Ako tražite rabljeni SUV pune veličine, Beneke kaže da nećete biti razočarani Chevy Tahoeom ili GMC Yukonom.

“Ako vam je potrebna dodatnog prostora i treći red sjedala, Tahoe ili Yukon su vaš najbolji izbor”, kaže on. “Motori i mjenjači na njima napravljeni su da traju i daju dovoljno snage kako bi vožnja bila glatka i udobna, čak i s punom kabinom. Imaju jaku vrijednost pri preprodaji, sigurnosne ocjene i lako se na njima radi, što ih čini visokim čak i uz veću kilometražu, otkrili smo da su ovi SUV-ovi sigurniji izbor od većine njihovih konkurenata.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Greška koju mnogi rade kada kuhaju tursku kavu: Evo kako je ispravno napraviti BBC opisao Modrićev put od čuvanja koza do legende: “Trebao bi se kandidirati za predsjednika”