Novinarka Večernjeg lista Milena bila je gošća Newsnighta u kojem je s našim Ilijom Jandrićem razgovarala o Eurosongu i mogućnosti da naš Baby Lasagna stvarno odnese pobjedu kući.

“Šanse su nam veće no ikada da pobijedimo na Eurosongu. Da ne završimo u top tri zemlje, bila bih jako iznenađena. Koketni namig na kraju je bio jako dobar i to sad kruži po društvenim mrežama. Baby Lasagna je zaveo toliki broj ljudi, taj performerski dar ili imaš ili nemaš. Ovo je bio jedan dobro zaokružen nastup na koji je publika jako dobro reagirala te mu je to dalo da se opusti do kraja”, rekla je novinarka Milena Zajović.

Također kaže: “Mislim da Baby Lasagnu mogu voljeti i bake i djedovi i unuci, to je taj element koji Let 3 prošle godine nije imao. Let 3 publici izvan našeg konteksta je bio prilično zbunjujuć, ali žiri često pokazuju tendencije prema tradicionalnijoj glazbi. Baby lasagna zvuči jako dobro, a i tamo su tehnički uvjeti puno bolji nego oni na Dori. Švicarski predstavnik Nemo je jedna od pojavnosti koje mogu voljeti i bake i unuci, pjesma je zgodna, no naša mi je draža. No, ne traže svi to. Dok je Baby Lasagna kul i žestok, Nemo ima dozu nježnosti, ali i kul moment. No, čini mi se da smo mi s cijelom tom zaokruženom tom pričom jači”.

Komentirala je i druge izvođače.

“Talijanska je pjesma baš ono što ljudi zadnjih godina vole slušati, jedina od tih pet, uz Francusku šalje kontinuirano dobre pjesme. Ukrajina mi je draga, a svojom pojavnosti me dosta osvojila Irska. Po meni je nastup Irske vrhunski performans. Mislim da se s riječima sotonizam previše razbacujemo. Mislim da i to može biti jedna pjesma koja će se naći na vrhu. Vjerojatno će biti među prvih pet”, zaključila je.

