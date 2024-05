Podijeli :

Novinarke Sanja Modrić (Telegram) i Ivanka Toma (Jutarnji list) u Točki na tjedan kod naše Mile Moralić analizirale su novu Vladu koju su oformili HDZ i Domovinski pokret.

Podsjetimo, DP je dobio tri ministarstva, pa je tako Ivan Šipić postao DP-ov ministar demografije, Josip Dabro je DP-ov ministar poljoprivrede, a Ante Šušnjar je DP-ov ministar gospodarstva.

Modrić kaže da bi bilo dobro za demokraciju da se vidi taj koalicijski sporazum koji su HDZ i DP potpisali, ali da se valjda više ne bavimo demokracijom.

Na pitanje je li DP poražen u ovim pregovorima, Modrić odgovara: “To mi ne znamo jer u programu skoro ništa nije dirano, neke stilske figurice su promijenjene, ali moramo vidjeti što će biti u stvarnosti. Plenković zbog svojih veza s EU-om i EK-om i možda svojih aspiracija, ne znam ima li ih, ne može dozvoliti da se kojekave ludosti protiv manjina, medija itd. unose u program. Ali, što će se u stvarnosti događati, vidjet ćemo.”

Toma navodi da je to program, ali da je stvarnost nešto drugo. “Rezultati izbora su kao da je pobijedio Karamarko. DP je dobio tri ministarstva, među njima ministarstvo poljoprivrede. To je jedno od najvažnijih ministarstava, sad ćemo vidjeti hoće li doći do prodaje dijela Fortenove. Za ministarstvo poljoprivrede smo dobili čovjeka koji… Suzdržat ću se.”

Tko su DP-ovi ministri?

“Poljoprivredu je dobio čovjek koji je stručnjak za fiskulturu, i to ne znamo do koje mjere je stručnjak jer ni sam ne zna koliko je studirao. Čini mi se da ova zemlja nije to zaslužila, tu razinu ruganja. To je sektor temeljan za državu, a dobije ga čovjek koji je navodni stručnjak za fiskulturu”, istaknula je Modrić.

“Uz to je i potpredsjednik Vlade, ja ne znam tko se s nama zafrkava”, dodala je.

Toma navodi da je Plenković izbjegao odgovoriti na sva pitanja koja su se odnosila na te ministre, a Modrić navodi da smo za ministra demografije dobiili “vjeroučitelja iz Trilja”.

Novinarke su se osvrnule i na ministra Šušnjara i njegove veze u plinskom biznisu.

“Išla sam se raspitivati u odvjetničkim krugovima i nitko nije čuo za njega, ali mogu se u registru naći podaci, vidi se da se puno bavi stečajevima, ali tek je prije dvije godine došao na listu stečajnih upravitelja što znači da tek dvije godine može raditi ozbiljnije stečajeve. On i još dvojice braće, spominjalo se brata Ivana, kuma ministra Primorca, koji je radio za PPD, još jedan brat je liječnik – imaju obiteljsku firmu u Tomislavgradu (BiH) koja se bavi distribucijom plina i oni su tamo jedan od ozbiljnijih opskrbljivača za javne institucije. Očito ima dvostruko državljanstvo, tamo biznis, a ovdje je ministar. E sad, vidi li tu netko problem ili ne…”, navodi Toma.

Dva čelna čovjeka DP-a – Ivan Penava i Mario Radić – nisu preuzeli niti jedno ministarstvo, iako se nagađalo da bi Radić mogao voditi neki resor.

“Za Penavu me ne čudi, lakše je biti gradonačelnik Vukovara na sigurnom terenu, a s Radićem ne znam što je razlog. Kad si član izvršne vlasti, moraš dati sve podatke u imovinsku karticu, onda ti novinari to češljaju, onda tu je i plaća koja je mala – ministri imaju sramotno male plaće. Ali sve je on to znao kad je pustio da se njegovim imenom barata, nešto se tu dogodilo i nadam se da ćemo saznati jer neki razlog sigurno ima”, tvrdi Toma.

