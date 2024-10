Uz ove trikove više nećete bacati višak hrane

Podijeli :

Bacanje hrane nije samo loše za okoliš, već šteti i našim novčanicima. Uz malo znanja i iskustva možete značajno produljiti vijek trajanja svoje tjedne trgovine.

Svi znamo da su svježi proizvodi dobri za nas, ali voće, povrće i začinsko bilje imaju tendenciju brzo propasti ako se ne pojedu. To je zato što čak i nakon žetve, proizvodi od živih biljaka imaju tendenciju da nastave svoje biološke procese.

To uključuje i stanično disanje: proizvodnju energije iz pohranjenih ugljikohidrata, bjelančevina i masti uz oslobađanje ugljičnog dioksida i vodene pare, navodi healthy food.

Povrh toga, svježi proizvodi također se lako kvare zahvaljujući raznim mikrobima. Svježi proizvodi sadrže neke bezopasne mikrobe no i one koji mogu izazvati bolesti odnosno one koje nazivamo patogenima.

Samo stavljanje hrane u frižider neće riješiti problem, jer će različite vrste biljaka različito reagirati na različite tipove pohranjivanja.

Prati ili ne prati proizvode?

Ne morate prati svoje proizvode prije spremanja. Puno toga što kupujemo je već oprano. Zapravo, ako perete svoje proizvode i ne možete ih potpuno osušiti, dodana vlaga mogla bi ubrzati raspadanje u hladnjaku.

No, prije upotreba važno je oprati vaše proizvode kako bi uklonili svu prljavštinu i patogene bube.

Nemojte koristiti ocat u vodi za pranje – unatoč onome što vidite na društvenim mrežama. Istraživanja pokazuju da ocat nema učinka na smanjenje mikrobnih opterećenja na svježim proizvodima. Slično tome, nemojte koristiti sodu bikarbonu.

Iako postoje neki dokazi da soda bikarbona može ukloniti ostatke pesticida s površine nekih proizvoda, nije preporučljiva kod kuće. Koristite samo običnu vodu iz slavine.

Radite na tome da ne bacate puno hrane

Izbjegavajte kupovati previše. Kad god je to moguće, kupujte samo male količine kako ne biste morali brinuti hoćete li ih održati svježima.

Nikada nemojte kupovati nagnječene ili oštećene proizvode ako ih ne namjeravate pojesti odmah.

Obradite svoje povrće

Ako kupujete velike količine – razmislite o tome da proizvod pretvorite u nešto što možete čuvati dulje. Na primjer, pire od banane napravljen od zrelih banana može se čuvati do 14 dana na 4 °C. Za većinu povrća možete koristiti zamrzavanje, blanširanje, fermentaciju i konzerviranje.

Vakuumsko zatvaranje

Vakuumsko pakiranje povrća i bobičastog voća također ih može duže zadržati svježima. Na primjer, vakuumirano zatvoren grah može stajati do 16 mjeseci u hladnjaku, ali će izdržati samo oko četiri tjedna u hladnjaku nezatvoren.

Održavanje hladnjaka

Rasporedite proizvode u hladnjak tako da ih možete lako vidjeti i iskoristite ih prije nego što izgube svježinu.

Uzgajanje svojih proizvoda

Ovo nije izvedivo za sve nas, ali uvijek možete pokušati imati malo začinskog bilja u loncima, Uzgoj vlastitog mikrozelenja također bi mogao biti koristan.

Devet načina borbe protiv bacanja hrane

Provjera

Pregledajte što imate u hladnjaku, zamrzivaču i smočnici prije odlaska u supermarket i sastavite popis kako biste kupili samo ono što vam je potrebno.

Pesto

Kupujete li ogromne hrpe svježeg začinskog bilja, samo da biste upotrijebili nekoliko listova? Probajte napraviti pesto – umak koji se može napraviti miješanjem začinskog bilja popu bosiljka i metvice s prženim orasima, maslinovim uljem i parmezanom.

Koristite sve dijelove povrća

Razmišljajte izvan okvira i koristite sve dijelove povrća. Naribajte stabljike povrća kao što su brokula i cikla kako biste dobili mesne okruglice i umak za tjesteninu ili pak napravite temeljac za juhu ili rižoto s okrajcima mrkve i celera.

Ukiseljavanje

Ako imate krastavac, mrkvu ili cvjetaču koji izgledaju malo mlitavo, ukiselite ih kako biste im produžili rok trajanja. Voće kao što su trešnje, borovnice i kora lubenice također se dobro kisele.

Koristite zamrzivač

Svježi proizvodi koji se bliže roku trajanja, ostaci hrane i sirovo meso savršeni su za zamrzivač. Podijelite ih u posude za višekratnu upotrebu kako biste ih kasnije otopili.

Ponovno korištenje

Jeste li ispekli previše bundeve ili možda skuhali previše graška? Napravite jednostavnu fritaju ili ispecite hrpu slanih muffina da iskoristite ostatke kuhanog povrća.

Kompost

Ako napravite kantu za kompost za ostatke hrane koji se ne mogu spasiti, završit ćete s tlom punim hranjivih tvari za vaš vrt. Ljuske jaja i vrećice čaja također se dobro kompostiraju.

Radite slatke poslastice od voća

Jabuke i koštuničavo voće koje će se ugasiti savršeni su za pirjanje. Uz ove proizvode možete smanjiti svoju potrebu za dodanim šećerima kroz kombiniranje pirjanog voća s nemasnim jogurtom.

Čuvajte kore

U sjeckalici usitnite kore i zamrznite ih za kasnije korištenje.

