Vlada predstavila prvi paket demografskih mjera

Premijer Andrej Plenković i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predstavili su u četvrtak na prvoj sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju četiri skupine demografskih mjera kojima se od iduće godine želi potaknuti rađanje više djece, kao i povratak iseljenika.

“Svjesni smo da nam je obitelj nukleus hrvatskog društva i želimo nizom mjera koje predlažemo i poduzimamo poboljšati položaj majki i očeva, a želimo i postići što širi društveni konsenzus o ovoj temi kako bismo kreirali pozitivno ozračje u društvu u kojem će biti poticajno ostati i graditi obitelj”, istaknuo je.

Za to je potrebno, dodao je, određen pomak u mentalitetu, u optimističnijem gledanju na društvo i naše zajedničke odgovornosti i budućnost, a mjere bi trebale, rekao je, biti poticajne i djelotvorne te poticati natalitet kao jedan oblik povećanja broja stanovnika, te poticajne za povratak iseljenika.

Premijer je pritom dao i kontekst koji “daje bolju sliku gdje se Hrvatska trenutno nalazi”, navevši da se broj ljudi na Zemlji upeterostručio od 1900. godine do danas (s 1,6 milijardu prije na današnjih 8,2 milijardi ljudi).

Plenković: Na dan nam se rodi 88 djece, a umre 140 osoba

Naveo je i da su 1900. godine dva od devet stanovnika svijeta bila Europljani, a danas je taj omjer pao na jedan od 13, prokomentiravši da je i najneupućenijem jasno da EU u odnosu na druge krajeve svijeta gubi stanovništvo, a to će sigurno imati refleksije i na njen globalni položaj.

U Hrvatskoj živi 3,9 milijuna Hrvata, u prošloj godini rođeno je 32.170 djece, dok je umrlo 51.275 osoba. To znači, naveo je Plenković, da nam se na dan rodi 88 djece, a umre 140 osoba. U prvih deset mjeseci ove godine rođeno je svega 26.749 djece, dok je umrlo 43.275 osoba.

“Da bi se broj stanovnika održao, potrebno je imati u prosjeku 2,1 dijete na jednu ženu, što nitko nema u Europi”, upozorio je.

Posljednji put je stopa plodnosti bila veća od 2,1 u Hrvatskoj bila 1967. godine, dodao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Najveću stopu fertiliteta u Europskoj uniji imaju Bugarska (s 1,76) i Rumunjska (s 1,71), a Hrvatska je u sredini (s 1,47), dok najmanju stopu imaju Malta (s 1,1) i Italija i Litva (S 1,2).

Plenković ističe da će temu demografske politike obraditi “iz kuta svih resora” jer jedno ministarstvo “ne može naći čudnovati recept koji će riješiti sve problem”. “Cijelo društvo i svi akteri moraju dati doprinos koji će nam pomoći u ovome”, dodao je.

Istaknuo je i da je proračun Ministarstva demografije i useljeništva za iduću godinu povećan za 202 posto (na 685 milijuna eura) u odnosu na 2024. godinu te da je za 2026. planiran u iznosu od 769 milijuna eura, a za 2027. od 805 milijuna eura.

Rastu naknade za roditeljski dopust, novorođenče, produžuje se očinski dopust

Ministar Šipić naveo je četiri skupine mjera – za unapređenje sustava podrške roditeljstvu, za izgradnju poticajnog obiteljskog okruženja, za revitalizaciju područja pogođenih depopulacijom te za poticaj povratka hrvatskih iseljenika.

Za unaprjeđenje sustava podrške roditeljstvu osigurat će se 431 milijun eura, odnosno više od 60 posto proračuna Ministarstva.

Vlada će od ožujka iduće godine udvostručiti jednokratnu naknadu za novorođeno dijete s 309 na 618 eura, a povećava se i limit naknade za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta.

Do sada zaposleni ili samozaposleni roditelji (u većini slučajeva majke koriste i roditeljski dopust) za tih drugih šest mjeseci roditeljskog, koji se može iskoristiti do 8. godine djetetova života, nisu mogli mjesečno primati više od 995 eura, a od 2025. se taj limit diže na 3000 eura neto. A to znači da će roditelj moći mjesečno primati puni iznos svoje plaće ako se radi o plaći do 3000 eura.

To je za čak devet puta više od 2016. godine, naglasili su premijer i ministar.

Za roditelje blizanaca, troje ili više djece naknada za roditeljski dopust od prve do treće godine djetetova života povećava se s 551 na 803 eura.

“Dakle, prema analizama, 97 posto žena koje su rodile primat će punu plaću, a naknadu u maksimalnom iznosu do 3000 eura moći će ostvarivati i očevi koji koriste pravo na dva mjeseca neprenosivog roditeljskog dopusta do osme godine života”, poručio je ministar.

Naglasio je da će povećanu naknadu primati i one majke koje će u tom trenutku biti već na roditeljskom dopustu.

Raste i naknada za roditeljski dopust za roditelje koji rade na pola radnog vremena do prve godine djetetova života s 485 na 971 euro, a za one od prve do treće godine djetetova života za blizance, treće i svako sljedeće dijete na 600 eura.

“Primjer nekoga s neto plaćom od 2000 eura – Ministarstvo će isplatiti 971 euro, a poslodavac otprilike 1000, time će primanja gotovo neznatno pasti, a moći će provoditi dovoljno vremena sa svojim djetetom”, naveo je Šipić.

Vlada će produžiti i trajanje očinskog dopusta s 10 na 15 dana za jedno rođeno dijete, odnosno s 15 na 30 dana za blizance ili više istovremeno rođene djece.

Rastu naknade za bolovanje radi djeteta ili komplikacija u trudnoći

Povećava se i naknada za roditeljski dopust radi pojačane njege djeteta do treće godine života s 551 na 701, roditeljima djece s težim smetnjama u razvoju na 803 eura, a za zaposlene i samozaposlene roditelje na minimalnoj plaći s 309 na 701 euro za puno radno vrijeme, tj na 503 eura za nepuno radno vrijeme.

Na 503 eura se povećava naknada za roditeljski dopust nezaposlenih roditelja.

Majkama koje ne mogu raditi zbog komplikacija u trudnoći te koje su na bolovanju radi njege bolesnog djeteta, umjesto dosadašnjih 565 eura, primat će od iduće godine 995 eura naknade.

Iduće godine, najavio je ministar, izradit će se i analiza Zakona o doplatku za djecu i pripremiti prijedlog novog Zakona.

Zakladi Hrvatska za djecu osigurat će se 400.000 eura kao potpora obiteljima s više djece, s jednim roditeljem i obiteljima slabijeg imovinskog statusa, a Vlada će u iznosu 20 milijuna eura financirati projekte općina i gradova u kojima nema dovoljno vrtićkih kapaciteta.

Unaprjeđuje se i e-Dječja kartica Mudrica, kojom će se ostvarivati veći popusti za javne usluge (muzeje, bazene, nacionalne parkove, kazališta…) – od 30 posto za obitelji s dvoje djece do 100 posto s petero i više djece.

Poticanje ostanka i povratka iseljenika

Za poticanje ostanka i povratka iseljenika, posebice u područja pogođena depopulacijom, osigurat će se 22 milijuna eura. Ministar Šipić je najavio program poticanja zapošljavanja u Sjevernoj, Panonskoj i Jadranskoj Hrvatskoj, zajmove za mikro, male i srednje poduzetnike koji ulažu u depopuliranim područjima, potpore građanima za preseljenje u Hrvatsku ili u depopulirana područja radi zaposlenja, sufinanciranje organizacije prijevoza za potrebe migracija u potpomognutim područjima.

Povratak iseljenika poticat će se programima mjera u suradnji s HGK-om, HUP-om, HZZ-om, stipendiranjem učenja hrvatskog jezika…

“Krenuli smo prema putu koji je težak, zahtjevan, ali i hrabar i poslali jasnu političku poruka da je demografija prioritet svih prioriteta”, poručio je ministar.