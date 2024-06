Češki mediji se raspisali o ljetovanju na Jadranu: “Pripremite se, bit će skupo”

Podijeli :

Za one koji će kuhati na odmoru u Hrvatskoj pišu kako su cijene osnovnih namirnica početkom travnja bile slične onima u Češkoj. No, s početkom sezone i u odmaralištima one će najvjerojatnije biti veće, upozoravaju Česi

Hrvatska je i dalje najpopularnije ljetno turističko odredište za stanovnike Češke, no zbog poskupljenja mnogima od njih ljetovanje na Jadranu moglo bi prisjesti, piše poznati češki portal Novinky.cz u tekstu s naslovom ‘Odmoru Hrvatskoj? Pripremite se, bit će skupo…’.

“Za početak treba napomenuti da će cijene 2024. godine biti gotovo na svom maksimumu, a možda i više. Jedan od razloga je želja domaćih ljudi za zaradom, drugi je visoka inflacija koja je u ožujku iznosila 4,9 posto – prenose Češki portal Croatiavise.com. Dodaju i kako će kao i prethodnih godina, cijene smještaja bit najviše u Dubrovniku i Splitu, dvjema destinacijama koje su već dugo među najpopularnijima u Hrvatskoj, prenosi Večernji list.

Hotel s četiri ili pet zvjezdica ovdje košta u prosjeku 200 do 350 eura po osobi po noći. U visokokvalitetnom hotelu srednje klase isti se može rezervirati za oko 150 eura, dok će na Airbnbu i u privatnim apartmanima smještaj u Dubrovniku ili Splitu koštati u prosjeku 100 eura po osobi za jednu noć.

U restoranima s četiri i pet zvjezdica u najpopularnijim hrvatskim turističkim odredištima, poput već spomenutog Dubrovnika, Splita ili Hvara, jedna večera u dva slijeda bez pića i napojnice koštat će u prosjeku oko 80 eura, u restoranu srednje kategorije (tri zvjezdice) koštat će oko 50 eura. Večera u tipičnom restoranu brze hrane košta osam do deset eura. Kuglica sladoleda u restoranu ili kafiću stoji četiri do pet eura, piše češki portal.

Navode kako nisu samo cijene hrane skupe već i pića pa tako pola litre piva košta pet eura, dok boca vina srednje kvalitete stoji procječno 35 eura. Bočica mineralne vode košta 4 eura kao i capucciono, dok ćete za koktel morati izdvojiti i 10 eura, navode Česi.

Za one koji će kuhati na odmoru u Hrvatskoj pišu kako su cijene osnovnih namirnica početkom travnja bile slične onima u Češkoj. No, s početkom sezone i u odmaralištima one će najvjerojatnije biti veće, upozoravaju Česi. Nakon toga su naveli cijene osnovnih namirnica u Hrvatskoj kao što su jaja (2,65 eura), mlijeko (1,02 eura), bijeli kruh (1,55 eura), pileća prsa (7,58 eura)…

