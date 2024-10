VIDEO / Čistila po kući, pa primijetila nešto neobično: “Nije bilo ugodno”

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Računi za kućanstvo možda nisu jedino što može zadati glavobolju, smatra Amerikanka koja nije mogla vjerovati što je zatekla u kući.

Stanovnica Oregona nedavno je s korisnicima YouTubea i Reddita podijelio neobičnu priču koja je vrlo brzo privukla pozornost šire javnosti. Računi za kućanstvo možda nisu jedina stvar od koje vas može boljeti glava, otkrila je dok je prilikom uređenja dvorišta svoje kuće stare 113 godina otkrila nešto neočekivano.

Žena koja je odlučila urediti okoliš starog imanja nije ni slutila što je čeka. Dok je radila po kući, primijetila je vrata s otvorenom bravom pa je prišla bliže i odlučila istražiti okolnosti, piše LadBible.

Otvorila sam ih i shvatila da netko živi u malom prostoru ispod kuće”, objasnila je. – Našla sam deke, ruksak i druge stvari. Ovo ju je otkriće jako iznenadilo i natjeralo da se zapita je li to mjesto gdje netko spava ili samo skladište. “Što god da je bilo, osjećaj nije bio ugodan”, rekla je.

Beskućnik vratio novčanik s dvije tisuće eura: “Nije važno što nađem, uvijek to vratim” Stiže zima, kako žive hrvatski beskućnici?

U svojoj objavi je dodala kako zbog zauzetosti poslom često nema ni vremena ni energije pažljivo pregledati svaki kutak kuće. “Radim cijeli dan, ponekad i 12 sati. “Kad dođem kući, obično sam toliko iscrpljena da samo spavam”, rekla je. Budući da je kuća velika, rijetko se zadržava u dijelu gdje se spominju vrata, zbog čega nije primijetila ništa neobično.

Zaprepaštena otkrićem, odlučila je nepozvanom gostu ostaviti poruku i nešto novca kako bi pokušao razumjeti situaciju i ponuditi pomoć. Nedugo nakon toga netko joj je pokucao na vrata – ispred nje je stajala beskućnica koja se predstavila kao Gabi.

“Zove se Gabi i ima oko 40 godina. Rekla mi je da dolazi povremeno, možda jednom ili dvaput mjesečno”, otkrila je vlasnica kuće. Gabi joj je objasnila da prostor ispod kuće koristi za odlaganje stvari i odmor kad nema drugog utočišta te joj se ispričala što je nije pitala za dopuštenje.

Tijekom razgovora doznala je da Gabi ima psihičkih problema, da prima socijalnu pomoć, no to ipak nije dovoljno za stanarinu. Osim toga, Gabi ima i kriminalni dosje jer je u prošlosti krala hranu. Sve je to koči u pronalasku posla, osim toga, bez doma je skoro tri godine. Njezina obitelj zna gdje je, ali ne mogu pronaći način da joj pomognu.

Stoga je vlasnica kuće odlučio nešto poduzeti. Na Redditu je napisala da je “stupila u kontakt s prijateljem” koji beskućnicima pomaže u nabavi osnovnih potrepština. “Dala sam joj svoj broj telefona i odvela je do prijatelja koji će joj pomoći osigurati hranu, sklonište i medicinsku skrb”, rekla je. Priču je završila s nadom da je ovo početak novog, boljeg života za Gabi. – Držim fige da ovo bude početak nečeg velikog za nju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Umro najstariji narodni heroj bivše Jugoslavije Kosor: Nije Milanović pozvao Putina u posjet Hrvatskoj, nego predstavnik Vlade