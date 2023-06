Vege lazanje: Recept kojemu ni najokorjeliji mesojedi neće moći odoljeti

Podijeli :

Photo by: Rachel Claire / Pexels

Ako ste u potrazi za dobrim receptom za vege lazanje, na pravome ste mjestu.

I dok u ‘klasične’ lazanje ide mljeveno meso, sir i umak od rajčice, u vege lazanje, za koji vam donosimo recept, ide puno više povrća i nema mesa.

S puno povrća, od gljiva, kukuruza i graha, prema ovom receptu napravit ćete bezmesne lazanje kojima nitko neće moći odoljeti.

Sastojci:

– 4 crvene rog paprike

– 1 tikvica

– 1 patlidžan

– 2 mrkve

– 1 luk

– 3 češnja češnjaka

– 300 grama gljiva po želji

– 200 grama kukuruza

– 200 grama graha iz limenke

– 200 grama gauda sira

– 100 grama mozzarella sira

Osim toga, trebat će vam i:

– listovi za lazanje

– pasirana rajčica

– maslinovo ulje

– šećer

– bosiljak

– origano

– mlijeko

– brašno

– maslac

– sol

– papar

– muškatni oraščić

Priprema:

1. Paprike prerežite na pola, posložite ih u vatrostalnu posudu prekrivenu papirom za pečenje tako da im ‘koža’ bude na vanjskoj strani i na 10 minuta ih ispecite u pećnici. Kada ih ispečete, stavite ih u posudu s poklopcem dok se ne ohlade. Tako ćete moći lagano skinuti ‘kožicu’, a kada to napravite narežite papriku na kockice.

2. Patlidžan narežite na ploške po duljini. Posložite ih na tacnu prethodno obloženu papirnatim ručnicima i malo posolite kako bi pustili vodu. Isto napravite i s tikvicama. Gljive narežite na ploške.

Kako postati vegetarijanac? Naučite što lakše zamijeniti meso drugim namirnicama Vegetarijanci i vegani: Što jedu jedni, a što drugi i u čemu je točno razlika?

3. Mrkvu, luk i češnjak nasjeckajte na kockice. Na malo maslinovog ulja u tavici pržite luk i češnjak. Nakon što dobije zlatnu boju, dodaje gljive i na kratko popecite. Nakon toga dodaje ostatak povrća koje ste prethodno pripremili. Dinstajte oko 20 minuta, a nakon toga dodajte grah i kukuruz iz konzerve. Začinite po želji, kratko još popecite i ostavite da se ohladi.

4. Bešamel pripremite tako da na otprilike 50 grama maslaca popržite malo brašna i onda ulijte mlako mlijeko. Cijelo vrijeme miješajte mutilicom da ne nastanu grudice, sve dok ne dobijete glatku smjesu. Na kraju dodajte sol, papar i muškatni oraščić.

5. Pasiranu rajčicu dinstajte na malo maslinovog ulja uz dodatak šećera i bosiljka.

6. U posudu za pečenje prvo ulijte dinstanu pasiranu rajčicu, pa onda na to posložite kore za lazanje. Na to stavite red nadjeva od povrća i na to stavite malo bešamela, čisto da pokrije sve povrće (nemojte pretjerivati s bešamelom jer će vam trebati za posljednji preljev). Ponovite postupak dok ne potrošite sastojke (osim bešamela) i zadnji sloj neka završi s redom lazanja. Lazanje prelijte ostatkom bešamela i na to naribajte gauda sir.

7. Vege lazanje pecite oko 40 minuta na 180 stupnjeva. Nakon pečenje, ostavite lazanje da odstoji oko 15 minuta da se ohlade.

Povrće u vege lazanjama možete staviti po želji, a ne nužno kako piše u receptu. Uz lazanje možete poslužiti salatu od rikule, baby rajčice, feta sira i bučinih sjemenki.

Video recept za vegetarijanske lazanje

I za kraj, za one koji više vole gledati nego čitati, donosimo jedan video recept za ukusne vegetarijanske lazanje.

Dobar tek!

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Palačinke bez jaja: Recept je odličan, a sve sastojke imate kod kuće Francuska salata: Recepti za tri verzije jela koje podrijetlo vuče – iz Rusije Čarobni kolač od maka: Sašin recept koji je istovremeno i fantazija za nepce