Deset znakova koji ukazuju da pogrešno koristite WC

Je li vam ikad palo napamet da možete pogriješiti u korištenju kupaonice? Možete, a ovo je glavnih deset znakova koji ukazuju na to.

1. Predugo sjedite na školjci

U kupaonici je tiho, možete zaključati vrata i neometano sjediti uz časopis, knjigu ili, vjerojatnije, skrolati na svom mobitelu. Ali, stvarno morate pronaći drugo mjesto za malo vremena za sebe. Predugo sjedenje u tom položaju dodatno opterećuje vene u najnižem dijelu vašeg rektuma; ako te vene nabreknu ili se izboče, mogli biste dobiti hemoroide. U mnogim slučajevima hemoroidi obično nestanu unutar tjedan dana, ali u međuvremenu mogu svrbjeti, biti neugodni i najčešći su uzrok rektalnog krvarenja. Ako nakon brisanja vidite svijetle crvene mrlje u stolici ili toaletnom papiru, porazgovarajte sa svojim liječnikom kako biste bili sigurni da krvarenje nije simptom raka debelog crijeva ili nekog drugog ozbiljnog stanja. Liječnik vam također može predložiti kreme ili masti koje se prodaju bez recepta za liječenje upornih i bolnih hemoroida.

2. Previše se naprežete

Naprezanje i zadržavanje daha kako biste izbacili stolicu ne samo da povećava pritisak na vene u vašem rektumu, povećavajući rizik od nastanka hemoroida, već može dovesti i do analnih poderotina, piše The Healthy.

Ove sitne poderotine u tkivu vašeg anusa mogu nastati kada na silu izbacite veliku i tvrdu stolicu. Kako bi stolica bila mekša, Klinika Mayo predlaže da povećate unos vlakana, pijete puno tekućine i ostanete aktivni (redovita tjelesna aktivnost povećava aktivnost mišića u vašim crijevima). Kako biste možda ublažili potrebu za pretjeranim naprezanjem, pokušajte čučnuti nekoliko sekundi: taj položaj prirodno usklađuje crijevni trakt na način koji može pomoći u pomicanju stvari uz manje napora.

3. Ne provjeravate kako vam izgleda stolica

Bitno je vidjeti kako izgleda vaša stolica jer ona odražava što se događa u unutrašnjosti vašeg tijela. Mekana, glatka stolica u obliku kobasice znak je dobrog gastrointestinalnog zdravlja. No, ako je vaša stolica tvrda i kvrgava, možda ćete morati povećati unos vlakana i tekućine, izvještava Penn Medicine. Rijetka stolica koja izlazi poput mokraće, s druge strane, može biti uzrokovana blagim slučajem trovanja hranom, intolerancijom na hranu, infekcijom ili čak signalizirati ozbiljnija stanja, poput Crohnove bolesti ili celijakije. To je najčešće posljedica slabe apsorpcije hranjivih tvari ili previše plinova u vašem probavnom traktu.

Ako primijetite jarko crvenu ili crnu stolicu (znak krvarenja), kao i bilo kakve velike i uporne promjene u pražnjenju crijeva, odmah obavijestite svog liječnika.

4. Ignorirate neugodan miris mokraće

To je u redu ako se vaš zadnji obrok sastojao od šparoga: tijekom probave, određene kiseline u ovoj zelenoj biljci razgrađuju se u sumporne, smrdljive spojeve koji se prenose zrakom i reagiraju kad mokrite.

Međutim, zanimljivo je da ne mogu svi osjetiti miris šparoga u urinu, prema studiji objavljenoj u The BMJ, koja je identificirala veliki broj sudionika s “anozmijom šparoga”. Međutim, ako je miris jak i neugodan, a vaš urin taman i mutan, to može signalizirati infekciju mokraćnog sustava; druga stanja, poput infekcije mokraćnog mjehura, bolesti jetre, loše kontroliranog dijabetesa ili određenih metaboličkih poremećaja koji također mogu promijeniti miris urina. U međuvremenu, ako vaša mokraća miriše na amonijak, a boja joj je koncentrirana, to može značiti da vašem tijelu nedostaje tekućine.

5. Previše koristite izbjeljivač

Sam po sebi je u redu: dodajte ¼ šalice u WC školjku i ostavite da odstoji nekoliko minuta da se dezinficira prije čišćenja. Ali, ako se izbjeljivač pomiješa s amonijakom, stvaraju se otrovni plinovi zvani koloramin, koji mogu uzrokovati kašalj, teško disanje, mučninu ili suzenje očiju; a u višim koncentracijama čak može dovesti do boli u prsima ili upale pluća, prema Washington State Department of Health. Korištenje u kombinaciji s određenim sredstvima za čišćenje WC školjke, odvoda, pa čak i običnim octom nije ništa bolje: kombinacija klornog izbjeljivača i kiseline ispušta otrovni plin klora koji može uzrokovati peckanje očiju i probleme s disanjem u malim količinama, a biti smrtonosan u visokim razinama.

6. Agresivno brisanje nakon nužde

Agresivno brisanje ili pretjerano pranje sapunima, losionima i mirisnim maramicama može iritirati kožu, uzrokujući intenzivan svrbeža. Nema potrebe za agresivnim čišćenjem i korištenjem mirisnog ili obojenog toaletnog papira. Ako se sada pitate kako pravilno obrisati stražnjicu nakon nužde, samo se nježno obrišite običnim toaletnim papirom ili vlažnom maramicom, a pod tušem se operite blagim sapunom.

7. Pogrešno se tuširate

Zdrava vagina sadrži korisne bakterije, a one pomažu u održavanju kiselog okoliša koji ju štiti od infekcija i iritacija. Dakle, kada inzistirate na ispiranju s nekom unaprijed pripremljenom mješavinom tekućina ili domaćim pripravkom, to može poremetiti normalnu pH razinu, povećavajući rizik od iritacije, svrbeža i infekcije. Ispiranje također može pogoršati postojeću vaginalnu infekciju guranjem bakterija i infekcije u maternicu i druge reproduktivne organe, prema Uredu za žensko zdravlje. Vaše tijelo ima brigu o čistoći unutrašnjosti vaše vagine – bez ikakve dodatne pomoći raznih pripravak. Kada se kupate, perite prednju stranu kao što biste pratili stražnju stranu: toplom vodom i blagim sapunom.

8. U školjku bacate vlažne maramice

Mnogi tvrde da su sigurne za kanalizaciju, ali testovi koje je proveo Consumer Reports pokazali su drugačije: neke maramice za intimnu njegu nisu se raspadale u vodi nakon 10 minuta, u usporedbi s običnim toaletnim papirom koji se raspao u sitne komadiće u nekoliko sekundi. Izvještaji su pokazali da ova sredstva za intimnu njegu začepljuju kanalizacijske sustave. Još neke toaletne potrepštine koje ne bi smjeli bacati u wc školjku: Konac za zube, flasteri, higijenski ulošci, tamponi i kondomi.

9. Ne spuštate poklopac školjke

Pri puštanju vode, bakterije iz wc školjke prskaju na sve strane. Slobodno pregledajte svoje kupaonske stvari koje se nalaze blizu školjke pa ćete primijetiti da nisu ostale suhe. Zatim primijenite svoje novo pravilo spuštanja poklopca (i pohranite tu četkicu za zube u ormarić s lijekovima, za svaki slučaj).

10. Toaletni papir krivo postavljate

Možda je došlo vrijeme da razmotrimo prekid ove stoljetne rasprave: novinar Owen Williams tweetao je sliku prvog patenta toaletnog papira, a crtež iz 1891. prikazuje toaletni papir koji visi iznad, a ne ispod, role.

