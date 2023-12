Evo što se sve događa s tijelom kad spavamo 8 sati svaki dan

Podijeli :

Ako ne spavate dovoljno, nećete se moći dovoljno koncentrirati na nove vještine i nove stvari. Dovoljno sna ne samo da će smanjiti razinu stresa, već će i spriječiti rizik od raznih stanja organizma.

Niame, studija pokazuje da redovito spavanje od 8 sati zapravo nije luksuz, već bitan dio zdrave rutine. Nedostatak sna može ozbiljno utjecati na mentalno, emocionalno i fizičko zdravlje.

Oko 40% ljudi pati od nedostatka sna

Ako ne spavate dovoljno, to utječe na to koliko se dobro možete koncentrirati na nove vještine i zapamtiti nove stvari. Znanstvenici su otkrili da nove informacije obrađujemo dok spavamo. Drugim riječima, um i tijelo su bolji ujutro nakon što ste se dobro odmorili, nego noć prije spavanja. A to se odnosi na sve nove vještine, od studiranja do bavljenja novim sportom, prenosi 24sata.

Bit ćete svjesniji

Kada se redovito dovoljno odmarate, koncentracija, fokus i vještine rješavanja problema funkcioniraju na optimalnoj razini. Možete jasnije razmišljati i brže donositi odluke.

Lakše ćete kontrolirati težinu

Studija je pokazala da dok spavamo stvaramo hormon leptin koji tijelu govori da smo siti i da nam ne treba više hrane. Kada se ne odmaramo dovoljno, to izlazi iz ravnoteže i počinjemo osjećati žudnju za hranom.

Zdravlje će se poboljšati

Znanstvenici su otkrili da dovoljno sna ne samo da će smanjiti razinu stresa, već i spriječiti rizik od visokog krvnog tlaka i visokog kolesterola. Nedostatak sna također može dovesti do raznih problema povezanih sa srcem.

Brže ćete se oporaviti od prehlade

Vjerojatno vam je poznat osjećaj da vam se spava kad ste bolesni – očito postoji razlog za to. Studije su dokazale da tijelo odlazi u stanje mirovanja kako bi se oporavilo – na ovaj način je imunološki sustav najučinkovitiji u borbi protiv bakterija.

Koža će izgledati bolje

Koža je vrlo dobar pokazatelj općeg zdravlja i dobrobiti. Možda ju možete prikriti, ali je zapravo ne možete prevariti. Koža je najveći organ i stalno je izložena vremenskim prilikama, UV svjetlu, prašini i suncu, a kada spavamo, ona se sama obnavlja.

Bit ćete sigurniji vozač

Svi ste se barem jednom vozili jako umorni i dok se često čini da nemate izbora – ovaj izbor morate početi postavljati kao prioritet. Istraživanje pokazuje da su vozači koji nisu spavali bili sličniji vozačima pod utjecajem alkohola.

Ravnoteža će se poboljšati

Kada spavate dovoljno, koordinacija i ravnoteža postaju bolji, što sprječava sve vrste fizičkih ozljeda i nesreća, donosi Bright Side.

