Kao što postoji strah od visina, zubara, mraka i paukova, tako postoji i strah od balona. Naziva se globofobija i jednako je strašna kao svaka fobija koju neka osoba može imati.

Globofobija ili strah od balona pogađa određeni broj ljudi. Pretpostavlja se da pet milijuna ljudi na cijelom svijetu pati od globofobije. Jednako kao što se netko boji određene životinje, osobe koje pate od globofobije boje se balona.

Kako prepoznati globofobiju?

Neke osobe čak ne mogu podnijeti da budu u prostoriji gdje su baloni bez da dožive napadaj panike.

Aklufobija: Uzrok, simptomi i liječenje problema koji može izazvati nelagode

Takvo iskustvo imala je i Andrea iz Zagreba koja nam je ispričala kako je reagirala kada joj je kolega na poslu, ne znajući za njen strah, stavio paket s balonima na njen stol.

“Doslovno sam počela vrištati. Pala sam sa stolice i odjurila u kut gdje sam pokušavala disati da se smirim. Kolega je onda krenuo s tim balonima prema meni jer nije znao što se događa. Onda sam pobjegla iz prostorije, zatvorila sam se u toalet i plakala deset minuta pokušavajući doći k sebi”, priča nam Andrea.

Kako nastaje strah od balona?

Većina fobija nastaje u djetinjstvu, kada dijete ima traumatično iskustvo s određenom stvari, životinjom ili pojavom. No, Andrea se ni danas u odrasloj dobi ne sjeća zbog čega se točno počela bojati baš balona.

“Sjećam se da sam se u jednom trenutku djetinjstva samo počela bojati i to dosta jako. Pokušavala sam to skrivati od druge djece jer je čudno kad kažeš da se bojiš balona i da se bojiš kada pucaju. Ne znam kako je došlo do toga, nisam gledala nikakve strašne filmove o balonima, nisam imala nikakvo traumatično iskustvo, samo se jednog dana dogodilo”, govori nam Andrea.

Više je vrsta globofobije

Ako osoba ima strah od balona, ne mora značiti da se boji balona općenito. Više je vrsta globofobije pa se tako osobe mogu bojati određenih vrsta balona:

– napuhanih balona

– ispuhanih balona

– balona od lateksa

– balona od folije

– balona punjenih običnim zrakom

– balona punjenih helijem

– životinja od balona

– vodenih balona

– balona na vrući zrak

No, strah od balona ne mora nužno biti izazvan samom njihovom pojavom. Na primjer, osoba može biti u prostoriji s balonima, ali ne može podnijeti kada baloni pucaju, kada se čuje ‘struganje’ balona, ako balon nekontrolirano lebdi zrakom ili jednostavno ne može podnijeti miris ili teksturu balona.

“Ako čujem išta, to mi je možda još najgore. Na primjer, ako čujem skvičanje ili ako čujem da pukne ili nešto, tada sam baš jako loše”, ističe Andrea.

Život s globofobijom

Iako ova fobija može prestati kako osoba prijeđe odraslu dob, kod nekih bez određene terapije i otkrivanja točnog uzroka fobija nikada ne nestane. Tada osobe moraju naučiti živjeti s time.

Neofobija: Uzrok, simptomi i liječenje straha od novih stvari, najčešće hrane

“Ako hodam cestom i neki dućan ih ima na ulazu ili izlogu to mi nije toliko veliki problem. Veći mi je problem kada u javni prijevoz uđu djeca s balonima. To mi je baš jako neugodno, ali pokušavam duboko disati, ne gledati u balone i jednostavno pokušavam zaboraviti da su baloni uopće tu”, ispričala nam je Andrea.

Osobe koje imaju vrlo velik strah od balona, kada dođu u situaciju gdje ih ne mogu izbjeći mogu početi otežano disati ili hiperventilirati, doživjeti napadaj panike ili ubrzano kucanje srca, a mogu im se i tresti ruke ili cijelo tijelo, kao što se mogu pojaviti mučnina i neobične glavobolje.

Kako pomoći osobi koja je doživjela panični napadaj?

Iako nije jednostavno nekome priznati da se bojite balona, jer je najčešće prva reakcija smijeh i nepovjerenje, nužno je u svom privatnom i poslovnom okruženju upoznate druge sa svojim stanjem.

Filematofobija: Strah od ljubljenja je stvaran, ali možete ga pobijediti

Ako se baš vama osoba odlučila povjeriti o strahu kojeg ima, nužno je da toj osobi pružate potporu. Kao i kod većine napadaja izazvanih strahom, važno je da osobu pokušate smiriti podsjećajući ju da diše.

U slučaju da je osobi sve gore, najbolje je ili ukloniti balone iz prostorije ili neposredne blizine ako je to moguće ili odvesti osobu što dalje od balona.

Zaključak

Strah od balona ozbiljan je strah koji se ne smije uzimati zdravo za gotovo. Iako kod većine ljudi nestane u odrasloj dobi, neki ga nikada ne prevladaju. Stoga je potrebno razumjeti te osobe i pomoći im kada dožive napadaj panike.

