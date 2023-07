Google testira umjetnu inteligenciju koja može pisati vijesti

Podijeli :

Pexels / Photo by Tara Winstead

Google je krenuo s testiranjem alata umjetne inteligencije imena Genesis koji može samostalno stvarati novinske članke, izvijestio je New York Times.

Kako prenosi Business Insider, Genesis može stvarati vijesti temeljem detalja o aktualnim događajima, a Google ga nudi uglednim medijskim kućama poput New York Timesa, Washington Posta i kompanije News Corp koja u vlasništvu ima Wall Street Journal i The Times of London.

Oni koji su vidjeli Googleovu prezentaciju za Times su izjavili da alat nema svijest o trudu koji je potreban za proizvodnju točnih vijesti, kao i da im je alat “uznemirujuć.”

“U partnerstvu s medijskim izdavačima, pogotovo malim izdavačima, u najranijoj smo fazi istraživanja ideja o potencijalnom pružanju alata umjetne inteligencije koji bi novinarima pomagali u radu,” rekao je Googleov glasnogovornik za Insider.

Iz Googlea su dodali da kompanija želi povećati produktivnost novinara na isti način na koji umjetna inteligencija postaje dostupnija u Gmailu i Google dokumentima.

“Na primjer, alati umjetne inteligencije mogli bi novinarima pomagati u osmišljavanju naslova ili pisanju u različitim stilovima,” dodao je glasnogovornik.

“Jednostavno rečeno, ovi alati nisu namijenjeni, i ne mogu, zamijeniti ključnu ulogu koju novinari imaju u izvještavanju, stvaranju i provjeravanju svojih tekstova,” rečeno je.

Googleov alat pojavio se nakon što je nekoliko medijskih organizacija diljem svijeta već najavilo da će istražiti kako umjetna inteligencija može pomoći novinarima. Te organizacije uključuju New York Times, Insider i najvećeg izdavača u SAD-u, Gannett.

No ova tehnologija već je počela uzrokovati probleme u redakcijama: Irish Times morao je povući članak koji je djelomično napisao ChatGPT.

Prošlog mjeseca, najprodavanija novina u Europi, njemački Bild, otpustio je oko 200 ljudi i upozorio o budućim rezovima zbog “mogućnosti koje pruža umjetna inteligencija,” izvijestio je Guardian.

