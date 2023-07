Bivša ministrica pravosuđa ima prijedlog za štrajk: “Rješenje je samo jedno!”

Podijeli :

Štrajk u pravosuđu, koji je i jedan od razloga sazivanja izvanredne sjednice Sabora, u N1 Studiju uživo komentirala je bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt.

Zahtjev predsjednika Zorana Milanovića za sazivanje izvanredne sjednice Sabora je, kaže Škare Ožbolt, bio očekivan.

“Predsjednik nije imao veliki manevarski prostor. Treća grana vlasti, sudbena vlast, uopće ne funkcionira. I to ne od danas, nego od 5. lipnja pa čak i prije jer je 1. svibnja još bio štrajk sudaca pa u kontinuitetu sudbena vlast uopće ne funkcionira od početka svibnja i bilo je očekivano da će predsjednik učiniti što je učinio”, rekla je Škare Ožbolt.

“U pitanje dovedena provedba Ustava”

Ističe da je ipak bilo puno vremena i prije, da je oporba mogla tražiti sazivanje posebene tematske rasprave još dok je zasjedanje Sabor trajalo. “To se nije dogodilo, čak ni Odbor za pravousđe nije raspravljao o ovom užasnom problemu. Što čekivati od izvanredne sjednice, ja ne znam. Govorim iz iskustva, i kao savjetnica predsjednika Republike, i kao zastupnica i kao ministrica pravosuđa. Bilo je puno prilika da oporba oštro reagira i upozori vlast da se ne može dogoditi da mjesec i pol dana sudbena vlast ne fukcnironira. Ne funkcionira Ustav, provedba Ustava je dovedena u pitanje.”

“Tek sada kad je Sabor završio napravio se pritisak. Bili su i prosvjedi, na tisuće pravosudnih službenika je došlo na Markov trg. Ja sam bila tamo, među prosvjednicima je bila samo jedna zastupnica i to iz Radničke fronte. Nitko iz Sabora nije došao pružiti podršku tim ljudima”, rekla je Škare Ožbolt.

Bivša ministrica nudi i rješenje problema.

“Rješenje je samo jedno. Da se udovolji zaposlenicima i povećaju plaće. Kako će se to izvesti, to je sad na Vladi, ali i na oporbi. Mislim da rješenje postoji, samo je pitanje hoće li se to prihvatiti kao činjenica. Imate Vladu koja je najavila novi zakon o državnim službenicima kojim se iznivelirale plaće i rekli su to je nemoguće sad ovog tenutka, nego će zakon ići od 1. siječnja pa će ta sva povećanja, balansiranja i reguliranja krenuti tek od nove godine. Što je do onda? Vi danas imate nekoliko službi – Porezna uprava, Carinska uprava, policija, Ministarstvo vanjskih poslova… Oni funkcioniraju s posebnim plaća u odnosu na sve druge pa i pravosudne službenike na način da su se njima plaće regulirale uredbama. Ja sam bila predložila poseban zakon o plaćama zaposlenika u pravosuđu, mislim da je nakon toga i predsjednik Vrhovnog suda slično predložio, no Vlada odbija. Ako odbija zakon, neka stavi pravosudne službenike u uredbu. U okviru uredbe mogu se i ovog trenutka dati plaće. A onda se ona može ugraditi u budući zakon koji bi išao od 1. siječnja. Vlada može to učiniti bez zasjedanja sabora. Evo, to bi bio nekakav moj prijedlog koji bi mogao riješiti ovu cijelu situaciju, zaustaviti ovu agoniju”, predložila je Škare Ožbolt.

