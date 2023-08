Grudnjak vam ne pristaje dobro? Isprobajte ovaj trik od tri sekunde!

Podijeli :

Unatoč tome što vam treba samo nekoliko sekundi svako jutro, primijetit ćete veliku razliku u tome koliko vam je grudnjak udobniji i pruža potporu nakon ovog jednostavnog trika.

Među kušnjama i nevoljama nošenja grudnjaka, od tragova naramenica do neudobnih košarica, izbočine na leđima su one koje najviše iritiraju. To je situacija u kojoj su se mnogi od nas našli: odvojite vrijeme da pronađete savršenu odjeću, odaberete donje rublje kako biste izbjegli besprijekorno, a zatim shvatite da vaš grudnjak potpuno uništava siluetu stvarajući neugledne kolute ispod vaših ruku i ramena, piše Metro.

Iako ovaj problem može uzrokovati grudnjak koji loše pristaje ili ne pruža potporu, može ga uzrokovati i način na koji grudnjak nosite, a lako se rješava jednostavnim trikom od tri sekunde. Također vam može pomoći da odredite nosite li pravu veličinu grudnjaka.

Evo kako to učiniti:

– Počnite tako što ćete obući grudnjak i zakopčati kopče

– Lagano se nagnite prema naprijed, prije nego posegnete rukom u suprotnu košaricu grudnjaka i ‘zagrabite’ tkivo dojke prema naprijed od ispod pazuha prema naprijed

– Ponovite na drugoj strani

– Uspravite se i pustite grudi da se smjeste natrag u košarice grudnjaka

– Prođite rukom ispod poprsja kako biste bili sigurni da tkivo dojke ne curi iz donjeg dijela grudnjaka.

Unatoč tome što vam treba samo nekoliko sekundi svako jutro, primijetit ćete veliku razliku u tome koliko vam je grudnjak udobniji i pruža potporu nakon ovog jednostavnog trika. Voditeljica korisničke službe Bravissima, Laura Franklin, kaže: ‘Osjećat ćete se kao da su rubovi vaših grudi lijepo smješteni u grudnjak, a ako vam dobro pristaje, nećete imati nikakve izbočine’.

Budući da je osjetljivo tkivo dojke – koje se često proteže do ispod pazuha, ključnih kostiju, bočnih strana i stražnjeg dijela torza – ispravno podržano, trebali biste uočiti da vam se ispod žica manje uvlači. Osim toga, s vremenom ćete možda primijetiti smanjenje izbočina čak i kad je grudnjak skinut.

Međutim, ova tehnika može otkriti i da nosite pogrešnu veličinu grudnjaka, što zahtijeva skupu, ali vrijednu reviziju vaše ladice s donjim rubljem. Prema Lauri, ‘izbočenje preko sredine košarice nakon što ste izveli ovaj trik znači da vjerojatno trebate veću veličinu grudnjaka. Suprotno tome, boranje ili praznine vjerojatno znače da trebate smanjiti veličinu, piše Večernji list.

Uz redovito podešavanje grudnjaka, Laura ima nekoliko preporuka za pronalaženje grudnjaka koji joj pristaje. Ona kaže: ‘Vaša traka za leđa trebala bi biti čvrsta, ali udobna. Trebao bi biti vodoravan oko vašeg tijela bez podizanja ili uvlačenja. Preporučujem da novi grudnjak zakopčate na njegove najlabavije kukice kako biste ga mogli zategnuti ako se rasteže tijekom vremena dok ga perete i nosite’.

‘Grudi u vašem grudnjaku bi trebale sjesti ravno na prsnom košu sve do pazuha. Žice između vaših grudi trebaju ležati ravno na vašim prsima, bez da se ne zabadaju, trljaju ili vire’, nastavlja, ‘Kada vam košarice grudnjaka dobro pristaju, grudi bi trebale biti potpuno obuhvaćene košaricama – trebala bi postojati glatka linija, bez izbočenja ili ispupčenja tamo gdje završavaju gornji i bočni dio košarica. Ako primijetite izbočine iz grudnjaka ili se košarice grudnjaka gužvaju, vjerojatno vam je potrebna druga veličina košarica’.

Povrh prednosti grudnjaka koji drži sve na mjestu i izgleda sjajno ispod vaše odjeće, ovaj trik vam također može pomoći da bolje upoznate svoje tijelo. Mjesečni samopregledi ključni su alat za rano otkrivanje raka dojke, a poznavanje onoga što je za vas ‘normalno’ – bilo da se radi o fluktuacijama veličine tijekom ciklusa, položaju bradavica ili neravninama na koži – pomaže vam da uočite sve novo ili neobično.

