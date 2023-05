Bolne grudi nakon ovulacije: Koji su uzroci i kako si olakšati neugodu?

Podijeli :

Pexels / Photo by Pixabay

Ubrzo nakon ovulacije, razina estrogena pada, a razina progesterona raste. Kod nekih žena ove promjene progesterona mogu izazvati bol u dojkama.

Menstrualni ciklus kod žena je popraćen mnogim fizičkim promjenama, od kojih je najčešća bol u grudima. Obično se javlja tijekom ovulacije, ali može se javiti i nakon nje, odnosno pred menstruaciju. Ovulacija je faza u menstrualnom ciklusu koja se događa kada jajnik svakog mjeseca oslobodi jajnu stanicu. Javlja se otprilike 14 dana prije početka menstruacije.

Za ciklus od 28 dana to znači da biste ovulirale 14. dana, dok biste za ciklus od 31 dana ovulirale oko 17. dana. Za vrijeme ovulacije dolazi do otpuštanja zrele jajne stanice iz jajnika prema jajovodu. Ako ne dođe do trudnoće, pada razina progesterona te se maternica počinje ljuštiti.

Simptomi ovulacije, osim bolnih grudi, su i bolovi u predjelu maternice, pojačan vaginalni iscjedak nalik na bjelanjak, povećana želja za seksom, blago povišena temperatura i u kod nekih žena blago krvarenje (poznato i kao točkasto krvarenje). No, ovi simptomi ne moraju biti isti kod svake žene jer s mijenjaju s obzirom na dob i stanje organizma.

Uzrok bolova u grudima nakon ovulacije

Bolovi u dojkama nakon ovulacije osobito su česti i mogu biti uzrokovani raznim čimbenicima.

1. Hormoni

Tijekom ovulacije povećava se razina estrogena i progesterona u tijelu, što uzrokuje promjene u tkivu dojke. Ove hormonske promjene mogu dovesti do bolova u dojkama, osjetljivosti i oticanja.

2. Fibrocistične promjene

Drugi uzrok bolova u grudima nakon ovulacije su fibrocistične promjene. Ovo je stanje u kojem tkivo dojke postaje kvrgavo ili poput užeta, što može uzrokovati bol i osjetljivost. Iako je benigno, vrlo je neugodno i nekad zahtijeva liječenje.

3. Trudnoća

Bolne grudi mogu biti i rani simptom trudnoće. U toj fazi mijenja se razina hormona u tijelu, što može uzrokovati bol i osjetljivost dojki. Ako osjećate bol u dojkama nakon ovulacije i izostala vam je menstruacija, možda bi bilo dobro napraviti test na trudnoću.

4. Vanjski čimbenici

Na stanje grudi mogu utjecati i neki vanjski faktori koji su vezani uz naše navike. To su primjerice prekomjerno konzumiranje kofeina i soli. Naime, ove tvari utječu na vezanje vode uslijed bubrenja stanica, što čini grudi bolnima.

Još neki od uzroka bolnih grudi mogu biti:

– ozljede

– nošenje neodgovarajućeg grudnjaka

– infekcije

– hormonska terapija

– mastitis

– bol u mišićima

– benigne ciste

– tumori

Kako ublažiti bol u grudima?

Postoji nekoliko načina za ublažavanje bolova u dojkama nakon ovulacije. Jedan od najučinkovitijih načina je nošenje grudnjaka koji vam dobro pristaje. On može pomoći u smanjenju nelagode i pružiti dodatnu potporu. Nadalje, lagane vježbe ili masaža mogu pružiti olakšanje od boli, ali samo one kod kojih nema skakanja i trzajnih poteza. Zato su najbolje vježbe istezanja i one koje se rade na mirni način.

Nanesite topao oblog na grudi ili se istuširajte toplom vodom. Toplina opušta mišiće i može smanjiti bol. Pazite da temperatura obloga ili tuša ne bude previsoka kako ne biste riskirali opekline. Stres u nekim slučajevima pogoršava bol u dojkama. Pronalaženje načina za opuštanje i smanjenje stresa, poput joge ili meditacije, može pomoći u smanjenju boli.

Ako ništa drugo ne pomaže, uvijek možete uzeti lijekove protiv bolova, poput ibuprofena ili paracetamola.

Ponavljajuća jaka bol u grudima ili ona koja traje dugo, znak je za uzbunu. Važno je što prije se konzultirati s liječnikom kako bi se utvrdio uzrok boli i pružila adekvatna dijagnostika i terapija.

