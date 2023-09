Ima li brašno rok trajanja? Evo kada biste trebali kupiti novo

Podijeli :

Ako je prošlo neko vrijeme od zadnjeg pečenja, možda se pitate je li brašno koje ste ostavili u svojoj posudi za brašno, ili u papirnatoj vrećici u stražnjem dijelu vaše smočnice, još uvijek dobro za upotrebu. Korištenje svježih sastojaka za pečenje može značajno utjecati na okus vaših kolača ili torte. Ali što se događa ako je brašnu istekao rok trajanja?

Evo kako prepoznati je li vaše brašno pokvareno i nekoliko savjeta kako produžiti svježinu brašna.

Kako skladištiti brašno i izbjeći kukce

Iako se brašno obično smatra trajnim sastojkom, s vremenom će izgubiti svježinu, pogotovo ako ostane u papirnatoj vrećici. Općenito, brašno će ostati svježe samo oko tri mjeseca ako se ne skladišti ispravno. Zato je važno prebaciti brašno kupljeno u trgovini u hermetički zatvorenu posudu nakon što je otvorite. Premještanjem brašna u takvu posudu za čuvanje hrane možete produžiti rok trajanja na dvije godine, posebno ako brašno čuvate u zamrzivaču, piše Real Simple.

Ako koristite alternativne vrste brašna, kao što su zobeno ili bademovo brašno, također se pobrinite da budu pohranjeni u hermetički zatvorenoj posudi jer će se brže pokvariti od univerzalnog bijelog brašna. Ako se pravilno skladišti, bademovo brašno može trajati oko godinu dana.

Kako prepoznati istek roka trajanja brašna

Ako koristite brašno prije datuma “najbolje do” navedenog na vrećici za brašno, posebno ako ste ga pravilno skladištili na hladnom, tamnom mjestu u hermetički zatvorenoj posudi, vjerojatno je još uvijek dobro za upotrebu.

No, ako niste sigurni koliko dugo je brašno već u vašoj smočnici, vaš nos je najbrži način da provjerite je li brašno pokvareno. Pokvareno brašno često ima pomalo ustajali i neobičan miris. Također možete primijetiti promjene u boji ili teksturi brašna jer postaje grudasto te može poprimiti žućkastu ili sivu boju. Naravno, ako uočite znakove prisutnosti štetočina, poput mreža ili krilatih insekata, ili plijesan, bolje je baciti takvo brašno.

Koliki je prosječni rok trajanja brašna

Rok trajanja brašna ovisi o vrsti brašna koju koristite i načinu na koji ga skladištite. Općenito, brašno može trajati do osam mjeseci u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi i još duže (do dvije godine) ako ga čuvate u zamrzivaču.

Rafinirano pšenično brašno: Ova vrsta brašna obično može trajati nakon isteka roka trajanja, pogotovo ako je bila pravilno pohranjena na hladnom i suhom mjestu, čak i do godinu dana. No, budite oprezni s brašnom koje sadrži prašak za pecivo jer on može izgubiti svoju učinkovitost tijekom vremena.

Brašno od cjelovitog zrna: Cjelovito pšenično brašno ili druge žitarice zahtijevaju posebnu njegu i rukovanje kako bi trajali više od nekoliko mjeseci. Ova brašna trebali biste pohraniti u zamrzivač kako bi zadržali svježinu do šest mjeseci.

Brašno od orašastih plodova: Orašasti plodovi sadrže ulja koja mogu uzrokovati kvarenje brašna od orašastih plodova prije nego što to obično bude slučaj s brašnom od pšenice. Preporučujemo kušanje malog dijela brašna kako biste utvrdili je li još uvijek dobro za upotrebu. Ovo brašno može trajati do godinu dana ako se pravilno čuva u hermetički zatvorenoj posudi.

Zobeno brašno: Zobeno brašno može trajati do šest mjeseci u zamrzivaču, ali samo nekoliko mjeseci ako ga čuvate u smočnici.

Što ako koristite brašno kojem je istekao rok trajanja

Općenito, brašno kojem je istekao rok trajanja može se i dalje koristiti, iako može utjecati na okus vaših gotovih proizvoda ako je počelo gubiti svježinu. Za razliku od kvarljivih namirnica, kao što su jaja ili mlijeko, koje mogu brzo postati nesigurne za konzumaciju nakon isteka roka trajanja, manje je vjerojatno da će brašno kojem je istekao rok trajanja izazvati bolest, osim ako se u njemu razvila plijesan.

Ipak, kako biste bili sigurni i izbjegli moguće probleme, uvijek je najbolje pravilno skladištiti brašno i provjeriti datum na pakiranju ako niste koristili određeni brašno neko vrijeme.

