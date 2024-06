Jedna skupina građana posebno je na udaru online prevara: Što napraviti ako nasjednete?

Podijeli :

Poučavanje starijih ljudi kako prepoznati i izbjeći prijevaru i kako prijaviti takve zločine moglo bi donekle ublažiti utjecaj ove moderne epidemije.

Amerikanci u dobi od 60 i više godina izgubili su više od tri milijarde američkih dolara zbog prevaranata 2023. godine, prema FBI-u. Posljedice mogu biti gore od samog gubitka novca.

To iskustvo je za mnoge traumatično, a neke žrtve nakon toga osjećaju sram i sumnju u sebe. To može narušiti njihovo povjerenje u druge i naštetiti njihovom mentalnom i fizičkom zdravlju, piše The Conversation.

Prijevare starijih osoba su u porastu

Nedavno izvješće FBI-a pokazuje da su prijevare kod starijih osoba raširene. Godine 2023. Amerikanci stariji od 60 godina podnijeli su 14 posto više pritužbi FBI-ovom Centru za žalbe na internetski kriminal (IC3) nego prethodne godine.

Međutim, ove brojke ne uključuju brojne prijevare koje se odvijaju putem telefona, pošte ili osobno. A, mnoge žrtve prijevare nikada ne izvijeste o svojim iskustvima – često zato što im je neugodno, uplašene su ili nisu sigurne što učiniti.

Dok su ljudi svih dobi žrtve prevaranata, starije osobe mogu biti posebno ranjive.

FBI je sugerirao da su starije osobe često na meti jer imaju više povjerenja i ljubaznosti. Često imaju financijsku ušteđevinu i posjeduju nekretnine – što ih čini privlačnijim prevarantima.

U 2023. prijevare vezane uz tehničku podršku bile su najčešće prijavljivana vrsta prijevare starijih osoba.

Borba protiv prijevara

Alati za kontrolu mogu pomoći u sprječavanju širenja prijevara. Glavni alat za sprječavanje je učenje kako identificirati vjerojatne prijevare prije vremena. Evo nekoliko savjeta koje je odobrio FBI:

• Ako mislite da postoji neposredna opasnost za vas ili vašu voljenu osobu, odmah nazovite policiju.

• Budite oprezni s neželjenim telefonskim pozivima, slanjem pošte i uslugama od vrata do vrata.

• Ne klikajte na neželjene poveznice koje primite putem e-pošte ili SMS-a – čak i ako se čini da su od ljudi koje poznajete. I nikada ne otvarajte privitak e-pošte od nekoga koga ne poznajete.

• Ako ste u nedoumici u vezi s nekom osobom ili tvrtkom, potražite na internetu njihovo ime, e-poštu, telefonski broj i adresu, kao i detalje o njihovim predloženim ponudama.

• Nikada nemojte ništa davati ili slati neprovjerenim osobama ili tvrtkama.

• Loši akteri mogu koristiti skočne prozore za širenje zlonamjernog softvera. Ako vidite skočnu poruku, odspojite se s interneta i isključite uređaj.

• Ne dajte nikome koga ne poznajete daljinski pristup da vam popravi računalo ili druge elektroničke uređaje.

• Što je možda najvažnije, vjerujte svojim instinktima.

Što učiniti ako mislite da ste nasjeli na prijevaru

Evo nekoliko savjeta za rješavanje posljedica:

• Ako kriminalac dobije pristup vašem uređaju ili računu, poduzmite mjere da zaštitite svoj identitet. Ako je banka umiješana, odmah kontaktirajte svoje financijske institucije kako biste zaštitili svoje račune i pratili svoje račune.

• Kontaktirajte policiju.

• Kada prijavljujete prijevaru, uključite što više detalja. To može uključivati ​​imena, datume kontakta, načine komunikacije, telefonske brojeve, adrese e-pošte i poštanske adrese te web stranice koje je koristio počinitelj.

• Također zabilježite načine plaćanja, gdje ste poslali sredstva i brojeve računa. Ponudite opise svojih interakcija s prevarantom i sve upute koje ste dobili.

• Kad god je to moguće, trebali biste čuvati originalne dokumente, e-poštu, faksove i zapisnike komunikacije.

• Nasjedanje na prijevaru može biti zastrašujuće i stresno. Razgovarajte s ljudima koje poznajete i kojima vjerujete da će vas podržati u ovom izazovnom vremenu.

