Koliko često pripremate krumpir? Obratite pažnju na opasnosti koje prijete ako pretjerate

U SAD-u ljudi u prosjeku pojedu nešto više od 57 kilogram krumpira po osobi svake godine.

Međutim, krumpir se ne ubraja u zdravo povrće na Harvardovoj ljestvici zdrave prehrane jer ima visok udio ugljikohidrata koje tijelo brzo probavlja, uzrokujući porast šećera i inzulina u krvi, a zatim pad (znanstvenim rječnikom rečeno, imaju visoko glikemijsko opterećenje).

Na primjer, šalica krumpira ima sličan učinak na šećer u krvi kao limenka kole ili šaka želea. Učinak visokog glikemijskog opterećenja u ishrani, poput tobogana, može dovesti do toga da se ljudi ponovno osjećaju gladni ubrzo nakon jela, što zatim može dovesti do prejedanja.

Dugoročno gledano, prehrana bogata krumpirom i sličnom brzo probavljivom hranom s visokim udjelom ugljikohidrata može pridonijeti pojavi pretilosti, dijabetesa i bolesti srca.

Čini se da je krumpir osobito označen kao krivac za debljanje i dijabetes. Tijekom studije Mozaffariana i suradnika iz 2011. praćene su prehrambene i životne navike 120.000 muškaraca i žena do 20 godina i promatrano je kako su male promjene u izboru hrane pridonijele debljanju tijekom vremena.

Ljudi koji su povećali konzumaciju pomfrita i pečenog ili pire krumpira s vremenom su se više udebljali. Ljudi koji su smanjili unos ovih namirnica manje su se udebljali, kao i ljudi koji su povećali unos drugog povrća.

Slična dugotrajna studija otkrila je da je visok unos krumpira i prženih krumpirića povezan s većim rizikom od dijabetesa kod žena te da bi zamjena krumpira cjelovitim žitaricama mogla smanjiti rizik od dijabetesa.

Krumpir doista sadrži važne hranjive tvari – vitamin C, kalij i vitamin B6, da spomenemo samo neke. No, krumpir nije jedini izvor ovih nutrijenata, niti je najbolji. Brokula, primjerice, ima gotovo devet puta više vitamina C od krumpira.

Bijeli grah ima otprilike dvostruko više kalija.

Što jesti umjesto krumpira?

Cjelovite žitarice izvrstan su izbor, posebno minimalno prerađene žitarice poput smeđe riže i kvinoje.

Grah može biti “škrobni” prilog; bogat su vlaknima i proteinima i uzrokuje manji porast šećera u krvi od prerađenih žitarica.

Ako tražite teksturu pire krumpira, isprobajte pire od cvjetače.

Ako želite zamijeniti bijeli krumpir slatkim krumpirom (batatom), ipak ćete morati ostati kod laganih porcija. Iako je slatki krumpir bogat izvor beta karotena, ima visok glikemijski indeks i glikemijsko opterećenje gotovo jednako visoko kao i bijeli krumpir. Većina ljudi ne jede slatki krumpir u istim (pre)velikim količinama kao bijeli krumpir, što je možda razlog zašto istraživačke studije nisu otkrile da je slatki krumpir glavni krivac za pretilost i dijabetes.

