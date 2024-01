Milanović o slučaju Severine: Devet godina to traje, taj dječak je vjerojatno sijede već dobio!

Podijeli :

Marko Prpic / Pixsell

Slučaj Severine kojoj je Vrhovni sud poništio odluku Županijskog suda o zajedničkom skrbništvu nje i Milana Popovića nad sinom Aleksandrom, komentirao je danas i predsjednik Zoran Milanović.

Dežulović poručio Dobroniću: Ako ovako prolaze moćne žene…

“Devet godina to traje, taj dječak je vjerojatno sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda? On tu ništa ne može…”, rekao je Milanović.

Podsjetimo, Radovan Dobronić, šef Vrhovnog suda, komentirajući slučaj za Index, rekao j, među ostalim, da je Severina popularna i imućna, te da “nije mala i nemoćna ženica”.

Izjava je zgrozila javnost, uslijedile su brojne reakcije, Proglas za Aleksandra i njegovu majku objavilo je 27 književnika i književnica, a izjavu je osudio i ministar Malenica.

