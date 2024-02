Koliko je jabuka previše za pojesti i koje su nuspojave?

Podijeli :

Svi smo čuli poslovicu "Jedna jabuka na dan tjera doktora van". I to s dobrim razlogom: jabuke su prepune nutritivnih vrijednosti. Kao što Serena Poon, certificirana nutricionistica i slavna kuharica, objašnjava da je ovo crveno (ili zeleno) ukusno voće izvrstan izvor dijetalnih vlakana, podržavajući naša crijeva i probavni sustav. I pune su vitamina C i kalija. Sve to predstavlja hranjive dodatke našoj prehrani, ali previše bilo čega u životu može imati negativan utjecaj na naše zdravlje.

Općenito govoreći, Poon kaže da bi prosječna osoba trebala pojesti jednu do dvije jabuke dnevno. Ako ih pojedete više od toga, mogli biste doživjeti neke neugodne — i potencijalno opasne — nuspojave.

Svima su nam potrebna vlakna u prehrani, ali kada ih konzumiramo previše, Poon kaže da to može dovesti do probavnih problema, uključujući nadutost i zatvor. Kako objašnjava, ljudi trebaju između 20 i 40 grama vlakana dnevno, ovisno o dobi i spolu. A ako pređete 70 grama, to se često smatra prevelikom količinom. Iako biste trebali pojesti oko 15 jabuka da biste došli do 70 grama, važno je uzeti u obzir druge izvore vlakana u vašoj prehrani, poput graha, cjelovitih žitarica poput pšenice i povrća. Ako se držite zdravog plana obroka prepunog hrane bogate vlaknima i jedete tri do četiri jabuke dnevno, to bi vas moglo dovesti do krajnjih granica dopuštene količine koja vam je potrebna u jednom danu.

1. Mogli biste osjetiti fluktuacije šećera u krvi

Budući da su jabuke bogate ugljikohidratima, mogu pružiti energiju prije ili nakon vježbanja. Također možete doživjeti poboljšanje raspoloženja budući da vam one pomažu u oslobađanju neurotransmitera za “dobar osjećaj” poput serotonina, prema stručnjaku za prehranu i autoru dr. Joshu Axeu. Međutim, kaže da ako pojedete previše jabuka, mogli biste primijetiti neke fluktuacije šećera u krvi, a to bi vas također moglo navesti da žudite za većim količinama šećera, piše Eat This, Not that.

“Za osobe s lošim metaboličkim zdravljem ili dijabetesom, previše šećera iz voća također može pogoršati osjetljivost na inzulin ili ometati djelovanje lijekova za dijabetes”, kaže dr. Axe.

2. Možda konzumirate pesticide

Nažalost, jabuke su redovito na vrhu popisa prljavog voća s najvećim udjelom ostataka pesticida.

“Pesticid difenilamin je kemikalija koja se obično nalazi na jabukama koje je Europska unija zabranila jer je potencijalni kancerogen. Jedenje previše jabuka također može značiti konzumiranje previše kemikalija”, kaže stručnjakinja Serena Poon.

Međutim, broj jabuka koje bi trebalo pojesti da bi te kemikalije doista imale negativan učinak na vaše tijelo bio bi nevjerojatno velik. Prema analizi Saveza za hranu i poljoprivredu (AFF), žene bi trebale pojesti do 850 jabuka prije nego što bi ti pesticidi mogli imati negativne učinke na vaše tijelo. Ipak, dobro je znati što se nalazi u vašim proizvodima i što konzumirate.

3. Možete se udebljati

Budući da su jabuke pune zdravih ugljikohidrata koji našem tijelu daju gorivo potrebno za kretanje, rad i probavu, mnogi zdravstveni stručnjaci, uključujući Stephanie Mansour, preporučuju ih svojim klijentima. Međutim, kada ih pojedemo više od jedne ili dvije dnevno, to bi moglo uzrokovati debljanje ili borbu da smršavimo.

“To je zato što tijelo prvo sagorijeva ugljikohidrate, pa konzumiranje previše jabuka može ograničiti vaše tijelo u sagorijevanju masnoća koje su mu potrebne za mršavljenje”, kaže Mansour.

4. Možete oštetititi zube

Budući da su jabuke kisele, previše konzumiranja može više oštetiti vaše zube nego neka gazirana pića. Međutim, to se može izbjeći ako ju žvačete stražnjim zubima ili ako jedete jabuku uz glavni obrok.

“Sve dok ne pretjerate i držite se otprilike jedne jabuke dnevno, ne biste se trebali previše brinuti za svoje zube”, kaže ona.

5. Mogli biste dodatno opteretiti crijeva

Mnogi će gastroenterolozi koristiti FODMAP dijetu za prepoznavanje osjetljivosti na hranu ili alergije. Jabuke se također mogu koristiti za “ponovno pokretanje” crijeva nakon što smo prošli kroz tešku bolest. To je također preporučeni način prehrane za one koji imaju teški sindrom iritabilnog crijeva (IBS). Svakoj hrani je dodijeljen rang na temelju toga koliko šećera sadrži i koliko je taj šećer teško probaviti. Poon kaže da su jabuke visoko rangirane i obično se ne preporučuju osobama koje pate od česte nadutosti, plinova ili probavnih smetnji.

“Konzumiranje više jabuka dnevno moglo bi povećati te negativne učinke ako ste osjetljivi”, kaže ona.

