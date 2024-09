Koliko kalorija dnevno trebate?

Žene

Žene u dobi od 19 do 30 godina obično trebaju 1.800 do 2.400 kalorija dnevno, dok one u dobi od 31 do 59 godina obično zahtijevaju 1.600 do 2.200 kalorija dnevno, piše Health.

Jelovnik od 1600 kalorija: Kako tzv. vojnička dijeta može pomoći u mršavljenju?

Potrebe za kalorijama opadaju s godinama zbog smanjenja bazalnog metabolizma (BMR), koji opisuje kalorije koje sagorijevate dok ste u mirovanju.

Manje žene i one koje su manje aktivne trebaju manje kalorija. Žene s većim tjelesnim okvirom i koje su fizički aktivne trebaju više kalorija dnevno kako bi održale svoju tjelesnu težinu.

Muškarci

Većini muškaraca u dobi od 19 do 30 godina potrebno je između 2.400 i 3.000 kalorija dnevno.

Kalorijske potrebe muškaraca u dobi od 31 do 59 godina obično se kreću između 2.200 i 3.000 kalorija dnevno.

Manji i manje aktivni muškarci trebaju manje kalorija za održavanje svoje težine u usporedbi s većim i fizički aktivnijim muškarcima.

Starije osobe

Odrasli stariji od 60 godina općenito trebaju manje kalorija od mlađih odraslih osoba.

Djeca

Djeca i adolescenti trebaju adekvatan unos kalorija dnevno kako bi podržali optimalan rast i razvoj. Mlađa djeca trebaju manje kalorija od odraslih.

Možete li sunčanjem izgubiti kalorije? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Adolescenti često imaju veće energetske potrebe u usporedbi s odraslima. Procijenjene energetske potrebe kreću se od 1.000 do 3.200 kalorija dnevno, ovisno o dobi i spolu.

Dječaci obično imaju veće potrebe za kalorijama od djevojčica.

Djeca koja su vrlo aktivna, poput sportaša, trebaju više kalorija dnevno u usporedbi s umjereno aktivnom djecom.

Istraživanja su pokazala da adolescenti sportaši koji treniraju zahtjevne sportove mogu trebati do 5.000 kalorija dnevno.

Trudnice

Ako ste trudni, vaše tijelo zahtijeva više energije za podršku rastu fetusa.

Ovo povećanje potreba za kalorijama počinje u drugom tromjesečju. Vaše kalorijske potrebe tijekom prvog tromjesečja su iste kao i prije trudnoće.

Vaša potreba za hranjivim tvarima, poput željeza, folata i kolina, značajno se povećava već od prvog tromjesečja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.