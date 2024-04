Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Kompresijske čarape vrlo su korisne kada je riječ o smanjenju boli u nogama i oticanju gležnjeva jer, zbog svog pritiska, potiču cirkulaciju. Nošenje kompresijskih čarapa sprječava pojavu tromboze, nastanak venskih ulkusa, nakupljanje krvi u nogama i slično.

Kompresijske čarape su čarape koje mogu sezati i do koljena, a napravljene su tako da pristaju čvršće nego obične čarape kako bi blago pritiskale noge.

Taj blagi pritisak poboljšava cirkulaciju te smanjuje bol u nogama i oticanje gležnjeva.

S obzirom na to da potiču bolji protok krvi, kompresijske čarape smanjuju rizik od pojave tromboze, sprječavaju nastanak venskih ulkusa, ublažavaju bol zbog varikoznih vena te sprječavaju nakupljanje krvi u venama nogu.

Također, pomoći će i u bržem oporavku mišića nakon bavljenja sportom te će spriječiti pojavu grčeva.

Kada nositi kompresijske čarape?

Kompresijske čarape uglavnom mogu nositi sve odrasle osobe, a najčešće se preporuča da ih nose osobe koje:

– se oporavljaju od operacije

– su u riziku od nastanka varikoznih vena i pojave venske tromboze

– imaju dijabetes

– većinu dana stoje ili sjede

– puno i dugo putuju avionom

– se bave sportom

– trudnice

Kako se nose kompresijske čarape?

Kako biste, nošenjem ovih čarapa, postigli najbolje rezultate, potrebno je nositi ih ispravno i obratiti pažnju na nekoliko važnih detalja.

Naime, kada kupujete kompresijske čarape, važno je da one budu u ispravnoj veličini vašeg stopala, a da po visini (ako se odlučite na one do koljena) sežu tik ispod koljena kako se ne bi presavijale.

Ako vrhove čarapa koje su previsoke presavijete, postići ćete potpuno suprotan učinak i zaustaviti cirkulaciju jer ćete napraviti prevelik pritisak.

Također, nakon što navučete čarape, obratite pažnju na to jesu li vam ostali nabori i, ako jesu, izravnajte ih kako bi njihov učinak bio potpun.

Kada je riječ o tome koliko dugo je potrebno nositi kompresijske čarape, to ovisi o problemu koji želite riješiti. Ako ih nosite po preporuci liječnika, on će vam reći koliko dugo ih trebate nositi.

No, ako ih kupujete bez recepta, kompresijske čarape je idealno nositi gotovo cijeli dan. No, osim ako vam liječnik ne kaže drugačije, preko noći ih je potrebno skinuti kako biste koži dozvolili da diše.

Kako odabrati kompresijske čarape?

Ako kompresijske čarape kupujete prvi put, brojne opcije koje postoje bi vas mogle zbuniti pa je najbolje da pratite ovih nekoliko savjeta.

Kao što je ranije navedeno, prvo je potrebno odabrati odgovarajuću veličinu i visinu čarapa. Osim veličine koja se odnosi na broj stopala, ponekad će biti potrebno i izmjeriti opseg zglobova i listova.

Važno je obratiti pažnju i na razinu pritiska koja vam je potrebna. Postoje čarape s blagim, umjerenim, jakim te vrlo jakim pritiskom, a osobe ih nose ovisno o težini problema koji imaju.

Osobama koje oticanje ili bol u nogama muči s vremena na vrijeme, najčešće se preporučuju kompresijske čarape s blagim ili umjerenim pritiskom dok se osobama s teškim varikoznim venama, čestim oticanjem nogu i onima koji su u velikom riziku od nastanka ugrušaka, uglavnom preporučuju čarape s jačim pritiskom.

Zaključak

Kompresijske čarape napravljene su tako da pristaju čvršće nego obične čarape kako bi blago pritiskale noge. Taj blagi pritisak poboljšava cirkulaciju te smanjuje bol u nogama i oticanje gležnjeva pa se njihovo nošenje preporuča osobama koje su u opasnosti od pojave ugrušaka, koje pate od varikoznih vena, koje su u opasnosti od nastanka venskih ulkusa i slično.

Kompresijske čarape se uglavnom nose cijeli dan, a kod njihovog odabira je potrebno obratiti pažnju na veličinu te razinu pritiska.

