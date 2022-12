Smrad nogu i znojenje: Kako riješiti ovaj neugodan problem koji muči mnoge?

Podijeli :

Smrad nogu se naziva još i bromodoza i to je vrlo često stanje i problem mnogih ljudi. Povezano je s pretjeranim znojenjem nogu, što dovodi do razmnožavanja bakterija, a bakterije onda uzrokuju i neugodne mirise. Iako se čini kao veliki problem i neugoda, smrad nogu i znojenje se lako mogu tretirati.

Što uzrokuje znojenje nogu?

Kod nekih osoba će se noge znojiti same od sebe, dok će se kod nekih raditi o određenom stanju, odnosno o hiperhidrozi, pretjeranom znojenju koje se može javljati na dlanovima, pazusima ili tabanima. Noge imaju više žlijezda znojnica nego bilo koji drugi dio tijela, a ove žlijezde onda luče znoj kako bi tijelo prilagodile vanjskoj temperaturi. Najviše se znoje tinejdžeri i trudnice jer im tijelo proizvodi više hormona koji vode do znojenja.

Znojenje nogu može nastati i zbog neadekvatnih čarapa ili loše obuće, kao i zbog loše higijene, odnosno zbog neredovitog pranja nogu. Znojenje nogu potom može dovesti i do pojave gljivica, bakterija i na kraju do neugodnog mirisa nogu. Važno je napomenuti kako do znojenja nogu ne dolazi samo po ljeti.

Što uzrokuje smrad nogu?

Osim već navedenih bakterija, smrad nogu mogu izazvati i gljivice koje se lako razvijaju na vlažnim mjestima, pa tako i na znojnim nogama, a može doći i do atletskog stopala. Osim toga, do smrada može doći i zbog neredovitog mijenjanja čarapa, loše higijene, stalnog nošenja iste obuće koje se onda ne stignu ni osušiti i prozračiti. Smrad nogu može biti i posljedica nekih bolesti, ali i stresa.

Kako tretirati smrad nogu i znojenje?

Najčešće se ovaj problem može riješiti kod kuće, bez upotrebe lijekova. Pomoći može nekoliko stvari koje je potrebno redovito provoditi:

1. Namakanje nogu

U lavor s toplom vodom stavite malo jabučnog ili alkoholnog octa i potom noge namačite u toj otopini oko 20 minuta jednom tjedno. Možete staviti i neki blagi sapun. Ocat će pomoći u uklanjanju bakterija. Ipak, ako na stopalima imate otvorene rane nemojte koristiti ocat.

2. Dobra higijena

Najvažnija je pravilna higijena nogu. Svaki dan operite noge sa sapunom ili gelom za tuširanje, a kasnije ih dobro isperite vodom i obrišite ručnikom kako ne biste mokre noge stavili u čarape ili papuče. Važno je da i redovito skidate mrtve stanice kože s peta kako se ne bi razvile bakterije.

3. Pažljivo s obućom

Ako je moguće, nemojte istu obuću nositi dva dana za redom. Ovako ćete omogućiti da se cipele u kojima se noga oznojila u potpunosti osuše i prozrače, ali i da iz njih nestane onaj neugodan miris. Ovo posebno vrijedi za obuću koju nosite po kiši ili snijegu, a koja je možda promočila.

4. Pažljivo s čarapama

Osim na obuću, potrebno je paziti i na odabir čarapa. Tako po ljeti nosite laganije, pamučne čarape, a po zimi možete nositi i vunene. Izbjegavajte sintetiku ili druge umjetne materijale u kojima će se noga dodatno znojiti. U nekim situacijama, kao što su razne aktivnosti poput trčanja, planinarenja ili vježbanja je potrebno nositi rezervne čarape koje ćete upotrijebiti odmah nakon te aktivnosti.

Kada je potrebno posjetiti liječnika?

Kada navedeni savjeti ne pomažu, najbolje je potražiti pomoć liječnika. Liječnik po potrebi onda možda prepisati određene kreme, masti ili lijekove, a u nekim će slučajevima od pomoći biti botox.

Zaključak

Smrad nogu i znojenje je problem s kojim se susreću mnogi, a najčešće se radi o bakterijama ili gljivicama. Pomoći može nekoliko stvari koje je potrebno redovito raditi, a u nekim će slučajevima biti potreban i odlazak kod liječnika.

