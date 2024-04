Kraljevski par konačno progovorio o raskolu u monarhiji i oduzimanju titula njihovoj djeci

Podijeli :

Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP

Umirovljena kraljica Margrethe prije napuštanja danskog prijestolja odlučila je napraviti nešto što se rijetko kad događa u kraljevskim obiteljima. Uz objašnjenje da želi pojednostaviti podjelu vlasti u monarhiji te svojim unucima olakšati odrastanje, bivša kraljica svojim je unucima, točnije djeci mlađeg sina, princa Joakima, oduzela kraljevske titule.

Iako je, kako tvrdi, imala najbolje namjere, kraljica Margrethe unijela je nemir u obitelj. Uvrijeđeni odlukom kraljice, princ Joachim i njegova supruga princeza Marie preselili su se u Ameriku.

Izazovno razdoblje sada je iza danske kraljevske obitelji, a prinčevi i princeza s oduzetim titulama pomirili su se s novim titulama – onima grofova i grofice od Monpezata. Više od godinu dana nakon skandala koji je potresao dansku kraljevsku obitelj, princeza Marie i princ Joachim odlučili su progovoriti o tom izazovnom razdoblju koje je zavadilo obitelj.

Kraljevska obitelj prvi put otvara vrata svog omiljenog dvorca, evo kako do ulaznica Dok se svijet brine zbog Kate Middleton, još jedna europska princeza boluje od teške bolesti

“Nismo bili sretni zbog načina na koji se to dogodilo, ali to je obiteljska stvar. Komplicirano je. To je i njihovo ime. To je njihov identitet otkad su rođeni. Dakle, to je više od onoga što ljudi vide kao titulu”, rekla je princeza Marie za Washintgon post, dok je princ dodao: “Nastavili smo dalje.”

Izjava kraljevskog para otkriva da, iako tvrde kako su nesuglasice iza njih, netrpeljivosti još uvijek traju, piše tportal.

Prinčevi Nikolai, Felix i Henrik te princeza Atena navodno su bili vrlo povrijeđeni, a nekoliko dana nakon što je odluka objavljena u javnosti najstariji Joachimov sin komentirao je kako je šokiran odlukom svoje bake. Četvero djece princa Joakima nisu se vraćala u Dansku otkako je kralj Frederik stupio na prijestolje.

Iako je Joachim stigao podržati krunidbu svog brata, stigao je samo on, bez pratnje obitelji: “Princ Joakim će biti tamo, ali djeca idu u školu, nema posebnog razloga”, komentirao je tada glasnogovornik palače.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Selak Raspudić o raskolu u Mostu: Zbog Miletića sam odustala od prvog mjesta na listi VIDEO / Ovako izgleda jedan dan u vrtiću u Danskoj: roditelji iz drugih zemalja ne mogu vjerovati