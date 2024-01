Američki trio Gossip premijerno nastupaju na INmusic festivalu u Zagrebu

Podijeli :

Američki indie rock trio Gossip predvođen karizmatičnom vokalisticom Beth Ditto, nastupiti će na novom izdanju INmusic festivala, što im je ujedno i premijerni nastup u Hrvatskoj, objavili su u ponedjeljak organizatori.

Uz pjevačicu Beth Ditto, u bendu su i gitarist Brace Paine i bubnjarka Hannah Billie. Rock trio Gossip poznati su po svom buntovnom stavu i zaraznim plesnim ritmovima koji ih je probio u glazbenu elitu 2006. studijskim albumom “Standing in the Way of Control”.

Glazba koju bend svira može se opisati kao kombinacija post punka, indie rocka te dance rocka.

Najuspješniji album im je “Music for Men” iz 2009. godine koji im je donio prestižne nagrade i nominacije te veliki broj slušatelja. Album je prodan u preko milijun primjeraka te se među nominacijama ističe nominacija za izvanrednost na 21. izdanju GLAAD medijskih nagrada.

Bend se 2016. razišao, no u studenom 2023. objavili su novi single “Crazy Again” te su najavili povratnički album “Real Power” kojega pripremaju za ovu godinu. Za produkciju na albumu zaslužan je legendarni producent Rick Rubin s kojim su surađivali na “Music for Men”.

Najveći open air festival u Hrvatskoj, INmusic festival održat će se od 24 do 26. lipnja na zagrebačkom jezeru Jarunu.

