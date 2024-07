Što bi Oliver rekao na manifesticiju u njegovu čast? “Da smo svi ludi”

Podijeli :

Šestu godinu za redom organizira se manifestacija 'Trag u beskraju' u čast Oliveru Dragojeviću - jednom od najpopularnijih hrvatskih glazbenika svih vremena.

Manifestacija se svake godine održava u Veloj Luci na Korčuli – rodnom mjestu Dragojevića.

Naša Tea Mihanović je na trajektu koji putuje prema Veloj Luci razgovarala s Ivom Jagnjićem i Zdravkom Sunarom iz grupe Dlamtino koji će prvi put nastupiti na manifestaciji ‘Trag u beskraju’.

Jagnjić kaže kako je poznato da je Oliver kojega su svi voljeli te da im je puno pomogao.

“Čast nam je da smo imali taj famozni duet ‘Ditelina s četiri lista’. Mislim da nam je svima ostavio jedno pozamašno glazbeno naslijeđe i neku priču koju će Dalmacija i Hrvatska slušati još 300 godina”, istaknuo je Jagnjić.

Sunara tvrdi kako im je Oliver baš puno značio jer je upravo on bio prvi koji je priznao da “glazba Dalmatina vrijedi”.

“I danas učimo od njega. On je toliko toga ostavio. Imamo još 50 godina učiti da dođemo na 10 posto onoga što je on znao. Po nama on je jednostavno najbolji glazbenik svih vremena u Hrvatskoj”, rekao je Sunara.

Kao i mnogi drugi, osim glazbenog talenta, Jagnjić hvali i Oliverovu osobnost. “Oni koji su ga znali, znaju da je bio duhovit do bola. Pravi naš južnjački, otočki, mediteranski čovjek. On je bio toliko jednostavan i pristupačan tip. Bio je pravi narodski čovjek i ljudi su ga obožavali.”

“Oliver bi rekao da smo svi ludi”

Što bi Oliver rekao na to da se već šest godina organizira tako masovna manifestacija njemu u čast?

“Vjerujem da bi mu bilo drago. Sigurno bi svirao klavir i pjevao sa svima do zore”, smatra Sunara.

“On bi rekao da smo mi svi ludi. On je bio toliko skroman da nije mogao zamisliti tako nešto”, kazao je Jagnjić.

Jagnjić se prisjetio anegdote iz studija kada je Oliveru prvi put pustio demo pjesama Dalmatina i nervozno čekao njegovu ocjenu.

“Gledao me u oči, sjedio na stolčiću između dva zvučnika, a ja sam stajao kraj njega kao Ivica Kičmanović, pripa sam se i on kaže ‘neću ti uzeti ni jednu’, i ja ajme meni razočaranja, ali sada on kaže ‘ove su ti pisme sjajne, pivaj ovo sam, ne daj ovo nikome’, i šta reći nakon toga”, ispričao je Jagnjić.

Dalmatino će večeras izvesti pjesmu “Ditelina s četiri lista” na kojoj je gostovao Oliver i pjesmu “Dođi noćas u moj san” koju je snimio Oliver, a Dalmatino je kasnije snimio i svoju verziju.

